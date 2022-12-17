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2022年12月17日星期六
港聞二
4日4宗工人死亡意外 巴士東涌撼兩貨車 路邊掃葉捱撞兩死 箭嘴牌留車上
車上休息捱撞 下車發現同事「唔見晒」
運署無收清掃申請 工會：或有公司貪方便
投資失利欠債60萬 女子偕七旬父母燒炭亡
深水埗類鼻疽多一宗 梁子超不排除零星潛伏
英放寬港教師申牌 2月實施 須符7條件 移英者稱喜訊
消息：交椅洲旁人工島2變3 總造價5800億
冲涼一氧化碳中毒 10日兩宗
明日單車節逢冷鋒 賽前測風速或改路線
健身中心VO2清盤 年內第四間 業界稱追租壓力大 憂陸續有來盼政府援手
失業率3.7%疫下新低 學者：通關或再降0.5百分點
釣魚訊息扮HKTV Mall盜卡 詐騙集團呃逾200萬
涉2000元賄考車官 六旬漢被控
屋苑大堂裁非公家地 「犯聚」前區議員得直
藉遊戲程式誘賭 警破逾2億元網上賭檔
悼周梓樂拍攝警員 原審罪成 上訴脫罪 律政司終院得直 攝影師集結囚3月
工程師貼文宣意圖損壞財產 判社服令
金鐘暴動案 兩被告拒感化 官指兩人「成見甚深」 判囚4年半及5年
官讚助弱勢社群 同案女被告囚兩年半
有議員議案不獲通過 梁君彥：顯立會非清一色
論深層矛盾 有補選候選人關注「人心未回歸」
連登發表煽動言論 無業漢認罪囚8月
改建工程後 獅隧北行管道倡准步行 路署：技術可行
曾志豪明報撰文評國歌搜尋 政府批偏頗混淆視聽
警首內地募港生 收34學警 稱「超預期」認環境困難 未擬招內地人
圖姦鄰居襲護花使者 酒樓經理認3罪
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【Emily】真人故事改編 2000師生睇 懲教音樂劇講反修例者更生
【Emily】楊潤雄見俄文化部長 倡俄片在港上畫
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【Emily】YouTube年度熱門創作者 Channel C 居首 Mill MILK第二
【Emily】新加坡部長遊石板街打卡
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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