圖姦鄰居襲護花使者 酒樓經理認3罪

事主不識被告 被告認留意事主

被告王長熙（35歲）任職酒樓經理，在深圳出生，還押至明年1月20日判刑，以待索取事主創傷報告和被告精神科報告。本案發生於2021年5月2日，案情稱事主居於葵涌公屋單位，凌晨洗澡後發現大門被打開，被告從窗簾走出來，充滿酒氣。事主表明不認識被告，嘗試致電男性友人，被告上前非禮事主胸部，「你畀我搞一次啊，搞完我就走㗎啦，我唔畀我搞嘅話，我就用刀捅你」。

事主轉移話題，問被告為何沒穿鞋，又提議被告買安全套，被告聞言稱「做咗先，我唔用㗎」。事主一度擁抱被告，趁機背着被告致電友人，將手機放在枱面。被告承認一直留意事主生活，知道事主夜歸會有男子接送，形容「啲男仔又唔OK」。

事主屢轉移視線 候友人來援

及後被告假扮要離開單位，突然轉身將事主推倒牀上，再次非禮胸部和私處。事主擔心遭被告殺害或強姦，表示想飲酒放鬆，其間藉機向被告遞上香煙，以獲取被告DNA。事主友人不久抵達單位，表示可與被告傾談。被告持酒樽襲擊友人，事主隨即報警。

警方到場後，事主發現其手袋、胸圍和500元現金等不知所終，右手有輕微擦傷，至於男性友人手部裂傷和面部擦傷。警方在被告寓所找回手袋和胸圍，被告承認當日飲醉回家，發現事主單位鐵閘未鎖。被告聲稱與事主無身體接觸，兩人只是飲酒聊天，對事件後悔。

【案件編號：HCCC153/22】