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警首內地募港生 收34學警 稱「超預期」認環境困難 未擬招內地人

【明報專訊】警務處招募組上月首度到內地大學招募留學港生，提供即場面試和體能測試等遴選程序，共接獲106份申請，當中34人通過警員的最後面試和體能測試，最快下年8月可到警察學院訓練。人力資源科署理高級警司陳純青認為成效「超出預期」，被問到未來會否招募內地人，他說目前政策沒有改變，招募的均是香港永久居民。

招募組上月1至20日到廣東暨南大學和福建華僑大學招募，向他們提供警務工作資訊，特別為大學四年級學生提供即場遴選程序，包括見習督察的筆試、警員的小組面試、最後面試和體能測試，以及輔警的小組面試和體能測試。

設置場地即席遴選 過關34人全屬警員

是次招募共接獲106份就見習督察、警員和輔警的報名，其中34人通過最後面試和體能測試，全部屬警員的申請，他們餘下程序就是回港的基本審查 ，包括體格檢查、《國安法》和《基本法》考試，最快可在下年8月進入警察學院訓練。

陳純青形容，內地留學港生因在內地校園生活，有良好紀律及使命感，服務社會的心態都很堅定，在個人意見、情境處理題目上能給招募人員很強信心，相信他們「絕對能勝任警務工作」。

對於今次招募到34人，陳稱結果已「超出預期」，因內地防疫措施，20日行程扣除交通和隔離實際只有7日逗留在校園，有學生不夠時間完成遴選程序，而且這次是首度到內地大學招募，形容過程「摸着石頭過河」，他舉例，為在體能測試與香港看齊，在場地設置都遇到挑戰。

與粵內外大學建聯繫 盼下年再來

被問到警隊是否面對招募困難故到內地招募，陳純青承認「整體環境係困難」，不過學生「由始至終」都是招募對象。他提到目前招募人員受「大環境」影響，隨着經濟復蘇，各行業的人才競爭令勞動人口市場出現很大挑戰，警隊也不能「獨善其身」，會不時檢討招募策略適應新環境。他稱今次行程有與廣東省內外的大學建立聯繫，下年也會希望再到內地大學招募。

今個財政年度警隊目標招募240名見習督察及1350名警員，根據陳純青公布最新數字，警隊目前招募到101名見習督察和437名警員，分別達目標約四成和三成，整體有約5000多個空缺。陳稱目前還有多期招募，相信見習督察數字最後會與去年相若，而招募到的警員則會有「輕微上升」。警隊今年4月起取消須在港居留滿7年的招募條件，陳純青稱新政策下有40多人符合資格，3人獲取錄，11人仍在進行遴選程序。

未來入中學分享警務工作

另外，陳純青本周調離招募組，會由警司陳杰峰接手招募組。陳杰峰稱未來除了招募體驗日，也會進入中學校園，與青少年分享警務工作，希望將「種子」撒在他們身上。

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