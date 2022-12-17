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港聞二

曾志豪明報撰文評國歌搜尋 政府批偏頗混淆視聽

【明報專訊】電台前主持人曾志豪昨日以「以科學讓Google安心出行」為題於《明報》撰寫評論，特區政府發聲明指有關評論偏頗、混淆視聽，對此表示遺憾。對於作者認為網絡搜尋引擎有運作演算原理，政府官員要求Google更改搜尋結果不是科學精神，發言人稱突顯作者雖自稱時事評論員，卻未能清楚認知事情嚴重性；又稱作者借用其他例子，企圖與是次損害民族尊嚴的事件相提並論，引喻失義，必須指正。

「自稱評論員 未認清事情嚴重性」

港府早前要求Google將正確中國國歌搜尋結果置頂遭拒。政府發言人稱，每個網絡搜尋引擎都有獨特演算法，但當這些自動的演算法將一首和「港獨」示威有密切關連的歌曲錯誤顯示為國歌時，予以糾正是應有之義；有關網絡搜尋引擎有能力移除錯誤信息，政府會繼續交涉，以糾正相關錯誤。

發言人強調，近日撤銷市民進入處所時必須掃描「安心出行」二維碼的要求，屬因應疫情發展而適時調整措施；而安心出行內用作儲存疫苗通行證、檢測登記碼和檢測紀錄等功能會繼續配合現行防疫抗疫措施，刪除安心出行將無法使用相關功能。發言人認為，對於一些言論把不用掃描安心出行二維碼與刪除安心出行混為一談並不可取；又對曾志豪接連在《明報》發表誤導、偏頗評論表示遺憾。

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