曾志豪明報撰文評國歌搜尋 政府批偏頗混淆視聽

「自稱評論員 未認清事情嚴重性」

港府早前要求Google將正確中國國歌搜尋結果置頂遭拒。政府發言人稱，每個網絡搜尋引擎都有獨特演算法，但當這些自動的演算法將一首和「港獨」示威有密切關連的歌曲錯誤顯示為國歌時，予以糾正是應有之義；有關網絡搜尋引擎有能力移除錯誤信息，政府會繼續交涉，以糾正相關錯誤。

發言人強調，近日撤銷市民進入處所時必須掃描「安心出行」二維碼的要求，屬因應疫情發展而適時調整措施；而安心出行內用作儲存疫苗通行證、檢測登記碼和檢測紀錄等功能會繼續配合現行防疫抗疫措施，刪除安心出行將無法使用相關功能。發言人認為，對於一些言論把不用掃描安心出行二維碼與刪除安心出行混為一談並不可取；又對曾志豪接連在《明報》發表誤導、偏頗評論表示遺憾。