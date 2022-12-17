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港聞二

改建工程後 獅隧北行管道倡准步行 路署：技術可行

【明報專訊】為解決隧道老化及交通問題，政府提出「獅子山隧道改善工程」，計劃先在現有兩條行車管道之間建造一條長約1.4公里的三線行車管道，並擴建現有南行管道至三線行車，官員昨日在立法會交通事務委員會交代下階段工作。工程完成後，現有北行線擬只在緊急時使用，有議員提出容許市民日後在北行線步行，並加入旅遊元素，路政署表示會考慮意見。

暫擬緊急用 議員稱浪費

據運輸及物流局向立法會提交文件，當局已據前期研究結果制訂獅隧改善工程方案，現將推展首階段設計及工地勘測工程，按付款日價格計，預計約2.5億元，如獲財委會批准撥款，將盡早擬議計劃，預計18個月內完成。

選委會界別議員陳紹雄關注在工程完成後，現時北行線的用途。他說該管道即使作為備用，仍要就照明、消防系統等做定期保養及維修，「只作備用有一些浪費，未能達到物盡其用的目的」，希望局方詳細考慮其他用途，以免如空置校舍般「曬太陽曬足十年八年才發展」。

姚柏良倡加旅遊元素

旅遊界議員姚柏良提出，工程完成後，現時的北行線可加入旅遊元素，吸引旅客，同時讓市民使用，「行舊的隧道這都是一個體驗」。

路政署主要工程管理處副處長張家亮回應稱，容許行人在北行管道步行技術上可行，但要與各個部門探討。他說政府鼓勵「綠色出行」，但「市民未必想行隧道上班下班」。至於有意見提出可否容許北行線踏單車，張說會在下階段顧問合約考慮，不過隧道兩端出入口沒單車配套，高低落差大，要考慮安全等因素，再作決定。

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