連登發表煽動言論 無業漢認罪囚8月

稱要槍決6萬警 判死法官

辯方：空泛咒罵 非為煽惑

案情指出，30歲被告蔡振諾是連登帳戶「硬膠胸奴」的擁有人，於去年1月15日至今年9月22日，在該討論區持續發布共37項具煽動性的言論及圖片，包括稱支持制裁恐怖分子及黑社會，並附圖指特區政府及警察為恐怖分子；要求制裁個別裁定示威者暴動罪成的法官，以及曾處理國安法案件的法官；要求槍斃法官、官員、警察及不同專業人士等。警方今年9月拘捕被告，他在警誡下稱曾任銀行風險分析員，後來失業，對於涉案留言保持緘默。

辯方求情稱被告初犯，出於無知下犯案，其胞姊的求情信稱被告內向，缺乏社交及與人交流機會，才在討論區發表偏激言論。辯方形容被告的留言只是空泛咒罵，目的不是煽惑他人。

官：讚刺警者英雄 美化暴力

蘇官判刑時稱被告在疫情及社會事件上發布虛假資訊，試圖激起憎恨及離叛；他不但針對司法人員及官員，更讚揚刺警案涉案者為英雄，要為他報仇，是美化暴力，對公共安全構成威脅、衝擊司法系統及危害被針對者的安全。

速遞員認煽動還押候判

另外，42歲速遞員涉於在社交媒體發布共113項具煽動性言論、圖片及影片，包括侮辱國家主席、侮辱國旗；又發布有關分裂國家、「廣州獨立」的言論；鼓勵他人破壞政府制定的防疫措施、煽惑他人繼承七一刺警案中疑犯梁健輝的所為，以及支持侮辱國歌等。被告王俊傑昨承認「作出一項具煽動意圖的作為」罪，還押至明年1月5日判刑，以候背景報告。辯方求情稱，被告因政治觀受到社會氛圍及動盪帶來衝擊，無知下犯案。

【案件編號：A WKCC 3505、4360/22】