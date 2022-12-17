論深層矛盾 有補選候選人關注「人心未回歸」

黃梓謙何敬康倡加強學中史

黃錦輝尚海龍籲「說好港故事」

是次補選有6人候選，填補4個立法會議席空缺，投票制度採用「全票制」，每名選委須投選4名候選人。

黃梓謙在論壇稱，以往港人的國家觀念淡薄，建議中史科列為文憑試必修科，並加強發展「紅色旅遊」，推動實地歷史教育。何敬康認為本港一直只有公民教育科，欠缺國民教育，回歸後多次與國家相關的政策都被抹黑，他提倡在學校正確教育中史，提高年輕人意識及參與國家成果等。

中大工程學院副院長黃錦輝及商湯科技香港總經理尚海龍均認為需「說好香港故事」。黃錦輝建議在國民教育中加入科普元素，讓年輕人了解中國的創科成就，從而感自豪。尚海龍強調應同時向內地說好香港故事，舉例荔枝窩鄉村振興的案例獲中央讚賞，可供內地借鑑。

陳永光提重推租置

李廣宇倡參考內地脫貧例子

民建聯陳永光關注貧富差距及跨代貧窮問題，倡議公屋3年上樓及重推租者置其屋計劃，讓基層累積財富。工聯會李廣宇認為應參考內地脫貧例子，令本港市民獲得幸福感。

另外，政制及內地事務局長曾國衞與選管會主席陸啟康等，昨到灣仔會展視察工作人員實地模擬演練，早前選舉事務處為工作人員舉行多場網上簡介會和演練培訓，選管會表示將於投票日密切監察，確保是次補選在公開、公平和誠實情况下進行。