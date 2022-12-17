港聞

港聞二

論深層矛盾 有補選候選人關注「人心未回歸」

【明報專訊】立法會選委會界別補選明天（18日）舉行，6名候選人昨日出席香港再出發大聯盟論壇，各人被問到如何解決本港深層次矛盾。因染疫以視象出席論壇的全國港澳研究會理事黃梓謙認為深層次矛盾是政府「積極不干預」政策及人心未回歸，倡中史列為文憑試必修科；新民黨何敬康則認為是身分認同問題，須從教育入手。

黃梓謙何敬康倡加強學中史

黃錦輝尚海龍籲「說好港故事」

是次補選有6人候選，填補4個立法會議席空缺，投票制度採用「全票制」，每名選委須投選4名候選人。

黃梓謙在論壇稱，以往港人的國家觀念淡薄，建議中史科列為文憑試必修科，並加強發展「紅色旅遊」，推動實地歷史教育。何敬康認為本港一直只有公民教育科，欠缺國民教育，回歸後多次與國家相關的政策都被抹黑，他提倡在學校正確教育中史，提高年輕人意識及參與國家成果等。

中大工程學院副院長黃錦輝及商湯科技香港總經理尚海龍均認為需「說好香港故事」。黃錦輝建議在國民教育中加入科普元素，讓年輕人了解中國的創科成就，從而感自豪。尚海龍強調應同時向內地說好香港故事，舉例荔枝窩鄉村振興的案例獲中央讚賞，可供內地借鑑。

陳永光提重推租置

李廣宇倡參考內地脫貧例子

民建聯陳永光關注貧富差距及跨代貧窮問題，倡議公屋3年上樓及重推租者置其屋計劃，讓基層累積財富。工聯會李廣宇認為應參考內地脫貧例子，令本港市民獲得幸福感。

另外，政制及內地事務局長曾國衞與選管會主席陸啟康等，昨到灣仔會展視察工作人員實地模擬演練，早前選舉事務處為工作人員舉行多場網上簡介會和演練培訓，選管會表示將於投票日密切監察，確保是次補選在公開、公平和誠實情况下進行。

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