港聞

港聞二

有議員議案不獲通過 梁君彥：顯立會非清一色

【明報專訊】改制後的立法會過去一年通過17項政府法案，至今未曾否決過政府法案或附屬法例。立法會主席梁君彥昨日在年結記者會上，否認立法會是「橡皮圖章」，強調議員監察政府不比上一屆鬆懈，只是少了「惡性行為」，「拉布、流會、謾罵，如果呢啲叫監察，唔監察都無咩所謂」。他又提及，曾有無約束力的議員議案亦不獲立法會通過，或非一致通過，認為不同界別議員有不同意見，並非外界所指的「清一色」。

俗稱「煲底」的立法會示威區自2019年反修例示威後至今關閉，未來兩年都不會重開。身兼立法會行管會主席的梁君彥說，由於立法會大樓正做擴建工程，附近範圍有危險，未能確定安全前都不會重開示威區，要待大樓兩年多後完成擴建，行管會將再作考慮。

稱擴建工程危險

「煲底」至少兩年不重開

立法會過去一年舉行了33次大會，共審議25條政府法案，17條已通過法案包括暫緩追租、修改《僱傭條例》保障僱員不會因遵守防疫例被僱主追究，以及更新《版權條例》等。

追問官員「有火花」 傳媒不報

梁君彥形容目前議會對政府屬「良性監察」，非敵對關係，但同時亦有「擦出火花」。他形容官員「最怕」到立法會申請增開職位及申請工程撥款，因議員逐個細節問，並非輕易舉手支持。他舉例，在修訂《職業安全及健康法例》的法案委員會上，議員詢問很多細節，官員有時回答不到。他又歸咎傳媒「覺得唔係好juicy無報道」，「反為我讀錯個字，（議員）簡慧敏讀錯『周慧敏』，我就會見報嘅」。他相信若傳媒詳細報道會議內容，市民會看到立法會並非橡皮圖章。

至於立法會在大會及財委會不記名表決均顯著增加，梁君彥說大部分議會、包括歐美議會都不記名表決，稱是議會正常生態一部分，而記名與否，最後都是由議員決定。

梁君彥又被問到會否取消放暑假，他稱立法會「休會不休班」，暑假期間政府官員需時準備《施政報告》，議員亦會落區及外訪。

上 / 下一篇新聞

4日4宗工人死亡意外 巴士東涌撼兩貨車 路邊掃葉捱撞兩死 箭嘴牌留車上
4日4宗工人死亡意外 巴士東涌撼兩貨車 路邊掃葉捱撞兩死 箭嘴牌留車上
車上休息捱撞 下車發現同事「唔見晒」
車上休息捱撞 下車發現同事「唔見晒」
運署無收清掃申請 工會：或有公司貪方便
運署無收清掃申請 工會：或有公司貪方便
投資失利欠債60萬 女子偕七旬父母燒炭亡
投資失利欠債60萬 女子偕七旬父母燒炭亡
深水埗類鼻疽多一宗 梁子超不排除零星潛伏
深水埗類鼻疽多一宗 梁子超不排除零星潛伏
英放寬港教師申牌 2月實施 須符7條件 移英者稱喜訊
英放寬港教師申牌 2月實施 須符7條件 移英者稱喜訊
消息：交椅洲旁人工島2變3 總造價5800億
消息：交椅洲旁人工島2變3 總造價5800億
冲涼一氧化碳中毒 10日兩宗
冲涼一氧化碳中毒 10日兩宗
明日單車節逢冷鋒 賽前測風速或改路線
明日單車節逢冷鋒 賽前測風速或改路線
健身中心VO2清盤 年內第四間 業界稱追租壓力大 憂陸續有來盼政府援手
健身中心VO2清盤 年內第四間 業界稱追租壓力大 憂陸續有來盼政府援手
失業率3.7%疫下新低 學者：通關或再降0.5百分點
失業率3.7%疫下新低 學者：通關或再降0.5百分點
釣魚訊息扮HKTV Mall盜卡 詐騙集團呃逾200萬
釣魚訊息扮HKTV Mall盜卡 詐騙集團呃逾200萬
涉2000元賄考車官 六旬漢被控
涉2000元賄考車官 六旬漢被控
屋苑大堂裁非公家地 「犯聚」前區議員得直
屋苑大堂裁非公家地 「犯聚」前區議員得直
藉遊戲程式誘賭 警破逾2億元網上賭檔
藉遊戲程式誘賭 警破逾2億元網上賭檔
悼周梓樂拍攝警員 原審罪成 上訴脫罪 律政司終院得直 攝影師集結囚3月
悼周梓樂拍攝警員 原審罪成 上訴脫罪 律政司終院得直 攝影師集結囚3月
工程師貼文宣意圖損壞財產 判社服令
工程師貼文宣意圖損壞財產 判社服令
金鐘暴動案 兩被告拒感化 官指兩人「成見甚深」 判囚4年半及5年
金鐘暴動案 兩被告拒感化 官指兩人「成見甚深」 判囚4年半及5年
官讚助弱勢社群 同案女被告囚兩年半
官讚助弱勢社群 同案女被告囚兩年半
論深層矛盾 有補選候選人關注「人心未回歸」
論深層矛盾 有補選候選人關注「人心未回歸」
連登發表煽動言論 無業漢認罪囚8月
連登發表煽動言論 無業漢認罪囚8月
改建工程後 獅隧北行管道倡准步行 路署：技術可行
改建工程後 獅隧北行管道倡准步行 路署：技術可行
曾志豪明報撰文評國歌搜尋 政府批偏頗混淆視聽
曾志豪明報撰文評國歌搜尋 政府批偏頗混淆視聽
警首內地募港生 收34學警 稱「超預期」認環境困難 未擬招內地人
警首內地募港生 收34學警 稱「超預期」認環境困難 未擬招內地人
圖姦鄰居襲護花使者 酒樓經理認3罪
圖姦鄰居襲護花使者 酒樓經理認3罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】真人故事改編 2000師生睇 懲教音樂劇講反修例者更生
【Emily】真人故事改編 2000師生睇 懲教音樂劇講反修例者更生
【Emily】楊潤雄見俄文化部長 倡俄片在港上畫
【Emily】楊潤雄見俄文化部長 倡俄片在港上畫
【Emily】迪士尼美食巡禮 飲品融入五行概念
【Emily】迪士尼美食巡禮 飲品融入五行概念
【Emily】YouTube年度熱門創作者 Channel C 居首 Mill MILK第二
【Emily】YouTube年度熱門創作者 Channel C 居首 Mill MILK第二
【Emily】新加坡部長遊石板街打卡
【Emily】新加坡部長遊石板街打卡