有議員議案不獲通過 梁君彥：顯立會非清一色

俗稱「煲底」的立法會示威區自2019年反修例示威後至今關閉，未來兩年都不會重開。身兼立法會行管會主席的梁君彥說，由於立法會大樓正做擴建工程，附近範圍有危險，未能確定安全前都不會重開示威區，要待大樓兩年多後完成擴建，行管會將再作考慮。

稱擴建工程危險

「煲底」至少兩年不重開

立法會過去一年舉行了33次大會，共審議25條政府法案，17條已通過法案包括暫緩追租、修改《僱傭條例》保障僱員不會因遵守防疫例被僱主追究，以及更新《版權條例》等。

追問官員「有火花」 傳媒不報

梁君彥形容目前議會對政府屬「良性監察」，非敵對關係，但同時亦有「擦出火花」。他形容官員「最怕」到立法會申請增開職位及申請工程撥款，因議員逐個細節問，並非輕易舉手支持。他舉例，在修訂《職業安全及健康法例》的法案委員會上，議員詢問很多細節，官員有時回答不到。他又歸咎傳媒「覺得唔係好juicy無報道」，「反為我讀錯個字，（議員）簡慧敏讀錯『周慧敏』，我就會見報嘅」。他相信若傳媒詳細報道會議內容，市民會看到立法會並非橡皮圖章。

至於立法會在大會及財委會不記名表決均顯著增加，梁君彥說大部分議會、包括歐美議會都不記名表決，稱是議會正常生態一部分，而記名與否，最後都是由議員決定。

梁君彥又被問到會否取消放暑假，他稱立法會「休會不休班」，暑假期間政府官員需時準備《施政報告》，議員亦會落區及外訪。