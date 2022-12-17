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官讚助弱勢社群 同案女被告囚兩年半

【明報專訊】法官陳廣池判辭透露，同案另一女被告黃韻思是自由身藝術工作者和素食館廚師，於油麻地開設不設價格的素食小舖。陳官相信，黃會繼續運用其藝術細胞和天分幫助弱勢社群，參與義工服務，遂酌情減刑，判囚兩年半，並寄語她「數十載人世遊，希望能有所覺醒」。

陳官綜合辯方求情稱，黃韻思（案發時35歲）是家中長女，樂於助人及樂觀。她於2008年在嶺南大學取得視覺藝術文學學士，其後發展藝術創作，包括翻譯及攝影。

陳官引述黃的背景報告稱，黃有兩項案底，包括2002年偷取唇膏，2016年與同居男友因生活拮据而偷食物。另黃提及，2019年參加兩次合法集結，後來因情况不安全而沒有參加。陳官稱「這是可以理解的」，畢竟創作靈感可在遠離危險的場合找到，更稱她身為女士，沒有必要把自己身陷險境，「偏向虎山行」。

官稱被告為女性 沒必要自陷險境

陳官表示，黃聲稱進行「田野錄音」，追求靈感及記錄事件，其後聽到爆玻璃聲，走近政總打算錄音，但來不及離開被捕。陳官稱，縱然黃是有愛心，有文藝質素的女子，但她身在現場壯大示威者和暴徒的聲威；更指若她身處近海富中心外的西行線，很大可能不會被捕，亦不用面對她一手造成的惡果。

陳官考慮辯方求情、黃的角色較輕，沒證據指她作出暴力行為等，遂從輕發落，以3年為量刑起點；另政治氛圍大變，重犯風險很低，亦不會因其前科增加刑責，酌情減刑6個月。

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 政總 929台港大遊行：撐港反極權 反修例事件

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