金鐘暴動案 兩被告拒感化 官指兩人「成見甚深」 判囚4年半及5年

被告何家洛（案發時25歲，下同）、黃韻思（35歲）及何普光（22歲）否認暴動罪，受審後裁定罪成，何普光另面對的襲警罪脫。

被告解僱律師 官：勿趁機政治宣言

代表何家洛的大律師甫開庭稱，何開庭前表示解僱律師團隊。法官陳廣池重申，聆訊是處理判刑，並非求情，「唔好好似以前政治人物炒律師，準備長篇大論政治宣言」；又稱法援為他委派律師，「香港市民同你埋單找數，點解要炒佢？」何家洛表示，審訊時已不想有律師代表，但最終聽取朋友建議，他於12月初欲解僱律師，惟監獄資訊不流通，家人亦不知如何通知。陳官最終批准何辭去律師，但斥他不負責任、對律師團隊不公。

官指案發兩日後國慶

衝擊政總挑戰權威 加刑因素

陳官判刑稱，當日的暴動是理大和中大暴動案之外，另一宗嚴重暴亂事件；指案發兩天後是十一國慶，衝擊政總嚴重挑戰特區政府和國家的權威，斥暴徒有組織、有預謀、有策劃及有裝備的暴行，是加重刑責因素。他續稱，從被告求情「看不見慷慨凛然的政治豪情，亦沒有熱血煽情的政治立場」，但仍須付出沉重代價。

陳官表示，何家洛、何普光拒見感化官，故沒有兩人的背景報告，他形容情况罕見，「就算是積犯亦不會，亦不敢這樣做」，認為兩人受外間偏激言論影響，成見甚深，指此舉反映他們的激進思維，並不明智。

陳官提及，何家洛的女友求情信指出，何對時事漠不關心、擁有「超脫世俗功利考慮的善良和承擔」，他因學歷低下，理解和表達能力不足，造成巨大誤會下犯案。陳官反駁，若何家洛對社會時事漠不關心，怎會身處暴亂中心？且他被捕前曾在廁所放下「豬嘴」、長傘，裁定他是參與非法集結及暴動的一員，增加聲勢及鼓勵他人，被捕並非「誤會」。陳官續指，他重犯的風險在現今政治環境下甚低，但刑責不能輕輕帶過，沒有減刑因素，終判囚4年半。

至於何普光被捕時身穿黑色裝束，帶上頭盔、面罩，豬嘴、護脛及衣服等，故裁定他是積極參與暴動者。雖然沒有證據指他曾作出暴力行為，但其參與明顯壯大聲勢、鼓吹煽動他人。另何普光不肯求情，且法庭認為他沒有求情理由，故判囚5年。

同案6人認罪 囚兩年半至3年

同案6人開審前認罪，陳官早前判處案發時未成年被告入教導所，4男判囚3年，另讚揚參與抗疫工作的註冊女護士具南丁格爾神髓，額外減刑至兩年半。

【案件編號：DCCC 238/21】

（反修例風暴）