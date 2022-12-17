工程師貼文宣意圖損壞財產 判社服令

被告譚雯雯（27歲）被指2019年10月25日保管一支噴膠、一盒牆貼紙、兩卷膠紙、一把剪刀、一把鎅刀、7個口罩及3支箱頭筆，意圖在無合法辯解下使用或導致他人用來損壞政府隧道牆壁。

控方稱案件歷時兩年檢控，提及被告被捕一個月後暫獲釋放並發還保釋金，其後繼續調查，沒有怠慢和延誤；辯方則表示，律政司耗時近一年給予法律意見，被告事隔兩年被檢控構成延誤，有礙更生。

辯方引述感化官報告，指被告攜有上述物品支持示威者，她天真無知、誤以為不會被起訴，現反省知錯。被告身為長女，盡心照顧患病母親，她亦攻讀碩士，預料明年考取工程師牌照，望法庭按建議判社會服務令。

梁官判刑稱，背景良好的被告犯下本案，讓親友錯愕，她必然付出許多努力讀書工作。當時社會運動非剛剛開始，被告袋內攜有涉案工具，她堅稱只藉此以示支持，令人難以置信，且該噴膠明顯用過。梁官又說，法庭近年無奈要處理大量案件，不認為律政司造成延誤；考慮到被告求情、背景及一度還押，相信她已有深刻教訓，遂判處最長時數的社會服務令。

男子懷火機集結 囚1年

同一法院內，38歲司機林澤光於2019年11月11日，在旺角花園街參與非法集結及管有打火機等，早前裁定非法集結及管有物品意圖損壞財產罪成立，昨判囚12個月。辯方求情提及，警方在案發翌日已給予被告警署保釋，直至今年3月才獲得律政司意見，其後檢控，指檢控延誤及不合理。裁判官莫子聰批評被告毫無悔意，稱見不到他在等候審訊期間承受了什麼壓力，拒絕減刑。

【案件編號：KCCC 7、982/22】

（反修例風暴）