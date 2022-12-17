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悼周梓樂拍攝警員 原審罪成 上訴脫罪 律政司終院得直 攝影師集結囚3月

【明報專訊】2020年3月8日有市民悼念科大生周梓樂，前區議員等5人涉在大埔超級城拍攝便衣警員，其中一名攝影師原裁定非法集結罪成及判囚3個月，上訴高院被判無罪釋放。律政司早前上訴終院，終院昨天一致裁定律政司上訴得直，指攝影師在他人不反對之下攝錄，有意圖並近距離追隨該警員、成為纏繞群組的一分子。終院重申盧建民案所確立的元素，恢復對攝影師定罪裁決，且須服刑。

案件由首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚、非常任法官賀輔明審理，並由林官撰寫判辭；答辯人為蔡健瑜（37歲）。

原審：明知而刻意與餘下被告集結

上訴高院：非唯一合理推論各人有共識

原審主任裁判官蘇文隆裁定，蔡健瑜明知而刻意與餘下被告集結，行為具挑撥性，因此罪成。及後，高院原訟庭法官黃崇厚亦認同蔡有挑撥性，但指未能得出唯一合理推論指蔡意圖參與集結，裁定罪脫。律政司在終院上訴稱，黃官錯誤引用盧建民案的法律原則撤銷控罪。

終院：毋須證明有意圖互相協助

終院認為，黃官沒有推翻蘇官指蔡有參與集結，但着重分析蔡有否意圖鼓勵他人作出受禁行為，沒考慮盧建民案法律原則，即一人做受禁行為可與他人不同，毋須達成共識及毋須證明有意圖互相協助。終院重申，盧建民案確立非法集結的參與意圖須符合兩元素，包括被告意圖成為集結的一分子及被告與他人集結時意識到，而有意圖作出受禁行為。

終院裁定當蔡和其他被告近距離追隨警員，構成非法集結；而蔡在非法集結攝錄警員，屬受禁行為。有片段顯示蔡與他人衝向警員，正如蘇官和黃官所指，蔡可在他人不反對或毋須害怕遭報復下攝錄，故蔡意圖成為集結的一分子。加上，蔡意識到他人的行為，並在集結期間意圖對警員攝錄。

指高院錯誤引用盧建民案原則

終院認為，被告非純粹身處現場，或是不知情的旁觀者即興攝錄。若黃官正確理解參與意圖的元素，沒有事物妨礙他作出不可抗拒的推論。由於黃官錯誤引用盧建民案原則，導致實質及嚴重不公，終院裁定律政司上訴得直，回復蔡罪成裁決及判監3個月。

同案除本案上訴人，另有4人同被控，其中大埔前區議員文念志及時任議員助理蘇揚浚承認非法集結罪，分別判囚3個月及罰款1500元；大埔前區議員姚鈞豪則不認罪，被裁定非法集結、無牌管有無線電罪成，囚3個月及罰款1500元；另大埔前區議員連桷璋非法集結罪脫。

【案件編號：FACC 3/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕終審法院 非法集結罪 攝影師 大埔超級城 反修例事件

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