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藉遊戲程式誘賭 警破逾2億元網上賭檔

【明報專訊】警方網罪科周三及四搗破一個本地非法集團，涉嫌透過手機遊戲程式經營非法網上賭檔，共拘捕22人。今次是警方首度發現有人在本地註冊公司，以遊戲程式招募賭客參與線上賭博，集團利用最少51個本地傀儡虛擬戶口，處理超過2.4億元懷疑犯罪得益。

拘22人 51傀儡戶口洗錢

行動中警方搗破集團在沙田石門的營運中心，並在多區拘捕17男5女，包括集團主腦（即公司董事）、骨幹成員，以及涉案傀儡虛疑戶口操縱人和持有人，介乎19至44歲，當中兩名被捕者已落案起訴串謀收受賭注罪，昨日在沙田裁判法院提堂。警方亦檢獲逾600萬元現金、12部電腦、50部電話及兩部名貴房車。

警方稱，玩家可在程式參與德州撲克、麻將和「21點」，集團以3種形式招攬賭客，包括公開聊天室、客服中心及手機短訊，以「一蚊換一分」招徠，吸引玩家參與賭博，若玩家有興趣，成員會安排到程式內指定的遊戲俱樂部賭博，集團在每場賭局玩家勝出的彩金抽取5%作佣金。

另涉洗其他騙案騙款

集團由2019年7月至今個月收受7750萬元非法賭注，利用最少51個傀儡虛擬戶口處理超過2.4億元懷疑犯罪得益，其中包括88萬元其他騙案的騙款。集團以每個戶口4000至5000元，招攬其他人開設傀儡虛擬戶口。22被捕人中，11男3女被警方以串謀洗黑錢和洗黑錢罪拘捕，他們涉嫌操縱或持有51個本地銀行戶口處理賭款或其他來歷不明款項。

網罪科警司譚威信指出，參與賭博者亦涉嫌觸犯《賭博條例》，非法向收受賭注者投注。他未有透露是否搜查到賭客資料，但表示不排除有進一步拘捕行動。

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