屋苑大堂裁非公家地 「犯聚」前區議員得直

官：倘外賣可入即屬公家地 後果危險

上訴人甄霈霖一方早前爭議，住戶要使用大門密碼才可進入涉事電梯大堂，訪客則要向保安登記；原審的時任裁判官馮念偉裁定公眾人士可進入大堂，是錯誤將大堂歸納為公眾地方。邱官在判辭形容，原審裁判官的分析「頗令人摸不着頭腦」，不明白他如何得出結論，認為公眾可不用保安批准下進入大堂。

原審裁判官曾列舉外賣員及郵差出入大堂為例，但邱官稱本案審訊沒相關證據，而且根據控方證人供辭，即使是外賣員或郵差，若他們不是以此身分工作，保安不會容許他們進入，說法正正否定原審裁判官結論。邱官引述英國案例表示，大廈公用部分並非公眾地方，即使郵務人員、警員等有職務在身，以合法探訪者身分進入某地方，不會令該處變為公眾地方。

邱官表示，若單單因外賣員及郵差可進入電梯大堂就令大堂變成公眾地方，會產生「非常危險的後果」。邱官舉例，搬屋工人要將單位家俬搬出搬入，按此邏輯升降機大堂、大廈走廊及整個單位都會變成公眾地方，明顯並非立法原意。

「不視公眾地或增播疫風險」屬過慮

律政司早前提出，若不將大堂詮釋為公眾地方，人群可不戴口罩聚集，大增疫情風險。邱官稱看法有點杞人憂天，因根據生活經驗，住客在大堂聚集非常罕見，他們亦甚少不戴口罩。邱官考慮本案情况、規例中公眾地方定義所用字詞及立法原意後，認為沒任何理據將涉事大堂詮釋為公眾地方，裁定上訴理由成立，撤銷原審定罪及刑罰。

【案件編號：HCMA 532/21】