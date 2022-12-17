失業率3.7%疫下新低 學者：通關或再降0.5百分點

根據統計處數字，就業不足人數亦由6.34萬減至5.97萬。今年9至11月失業率為3.7%，屬新冠疫情以來新低，自2019年11月至2020年1月的3.4%以來最低。大多數其他行業失業率下跌，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率跌0.2個百分點至5.0%，地基及上蓋工程業由4.9%下跌至4.5%，郵政及速遞活動由3.3%跌至2.5%。

孫玉菡：短期看經濟恢復步伐

金融收緊成障礙

勞工及福利局長孫玉菡表示，勞工市場短期前景將取決於本地經濟活動恢復步伐，放寬防疫措施及消費券計劃亦有幫助，但金融狀况收緊將抵消部分正面影響。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，香港尚未完全與國際及內地通關，預計失業率持續輕微下跌。他表示，通關將有助旅遊業，並帶動樓市及金融等其他產業，失業率有望跌約0.5個百分點。

李分析，經濟下坡加上美國加息令樓市疲弱，發展商正進行前期工作，如建地基起樓，預計加息周期會在半年至一年後完結，屆時工程竣工，或可配合通關成為賣樓良機，因此地基及上蓋工程失業率錄得顯著跌幅。

勞聯：勿貿然擴大輸入外勞

勞聯立法會議員周小松則認為，勞動人口止跌回穩，本地失業人數仍逾13萬，在優先保障本地就業前提下，不應貿然擴大輸入外勞，否則將衝擊勞動市場，長遠或損害本地勞工就業機會。他期望政府加強再培訓工作，並透過完善託兒及家庭照顧政策，釋放婦女勞動力，毋須依靠擴大輸入外勞補充勞動力。