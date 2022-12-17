港聞

港聞二

失業率3.7%疫下新低 學者：通關或再降0.5百分點

【明報專訊】本港失業率再下跌，政府統計處昨公布，今年9至11月失業率為3.7%，較8至10月的3.8%下降0.1個百分點，連續7個月呈跌勢，3.7%亦為新冠疫情以來新低。失業人數由14.74萬減少約8500至13.89萬，大部分行業失業率均跌，其中地基及上蓋工程業有明顯跌幅。有學者預計，如本港與內地通關，失業率隨時跌約0.5個百分點。勞工界立法會議員稱本地失業人數仍高，不應擴大輸入外勞。

根據統計處數字，就業不足人數亦由6.34萬減至5.97萬。今年9至11月失業率為3.7%，屬新冠疫情以來新低，自2019年11月至2020年1月的3.4%以來最低。大多數其他行業失業率下跌，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率跌0.2個百分點至5.0%，地基及上蓋工程業由4.9%下跌至4.5%，郵政及速遞活動由3.3%跌至2.5%。

孫玉菡：短期看經濟恢復步伐

金融收緊成障礙

勞工及福利局長孫玉菡表示，勞工市場短期前景將取決於本地經濟活動恢復步伐，放寬防疫措施及消費券計劃亦有幫助，但金融狀况收緊將抵消部分正面影響。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，香港尚未完全與國際及內地通關，預計失業率持續輕微下跌。他表示，通關將有助旅遊業，並帶動樓市及金融等其他產業，失業率有望跌約0.5個百分點。

李分析，經濟下坡加上美國加息令樓市疲弱，發展商正進行前期工作，如建地基起樓，預計加息周期會在半年至一年後完結，屆時工程竣工，或可配合通關成為賣樓良機，因此地基及上蓋工程失業率錄得顯著跌幅。

勞聯：勿貿然擴大輸入外勞

勞聯立法會議員周小松則認為，勞動人口止跌回穩，本地失業人數仍逾13萬，在優先保障本地就業前提下，不應貿然擴大輸入外勞，否則將衝擊勞動市場，長遠或損害本地勞工就業機會。他期望政府加強再培訓工作，並透過完善託兒及家庭照顧政策，釋放婦女勞動力，毋須依靠擴大輸入外勞補充勞動力。

上 / 下一篇新聞

4日4宗工人死亡意外 巴士東涌撼兩貨車 路邊掃葉捱撞兩死 箭嘴牌留車上
4日4宗工人死亡意外 巴士東涌撼兩貨車 路邊掃葉捱撞兩死 箭嘴牌留車上
車上休息捱撞 下車發現同事「唔見晒」
車上休息捱撞 下車發現同事「唔見晒」
運署無收清掃申請 工會：或有公司貪方便
運署無收清掃申請 工會：或有公司貪方便
投資失利欠債60萬 女子偕七旬父母燒炭亡
投資失利欠債60萬 女子偕七旬父母燒炭亡
深水埗類鼻疽多一宗 梁子超不排除零星潛伏
深水埗類鼻疽多一宗 梁子超不排除零星潛伏
英放寬港教師申牌 2月實施 須符7條件 移英者稱喜訊
英放寬港教師申牌 2月實施 須符7條件 移英者稱喜訊
消息：交椅洲旁人工島2變3 總造價5800億
消息：交椅洲旁人工島2變3 總造價5800億
冲涼一氧化碳中毒 10日兩宗
冲涼一氧化碳中毒 10日兩宗
明日單車節逢冷鋒 賽前測風速或改路線
明日單車節逢冷鋒 賽前測風速或改路線
健身中心VO2清盤 年內第四間 業界稱追租壓力大 憂陸續有來盼政府援手
健身中心VO2清盤 年內第四間 業界稱追租壓力大 憂陸續有來盼政府援手
釣魚訊息扮HKTV Mall盜卡 詐騙集團呃逾200萬
釣魚訊息扮HKTV Mall盜卡 詐騙集團呃逾200萬
涉2000元賄考車官 六旬漢被控
涉2000元賄考車官 六旬漢被控
屋苑大堂裁非公家地 「犯聚」前區議員得直
屋苑大堂裁非公家地 「犯聚」前區議員得直
藉遊戲程式誘賭 警破逾2億元網上賭檔
藉遊戲程式誘賭 警破逾2億元網上賭檔
悼周梓樂拍攝警員 原審罪成 上訴脫罪 律政司終院得直 攝影師集結囚3月
悼周梓樂拍攝警員 原審罪成 上訴脫罪 律政司終院得直 攝影師集結囚3月
工程師貼文宣意圖損壞財產 判社服令
工程師貼文宣意圖損壞財產 判社服令
金鐘暴動案 兩被告拒感化 官指兩人「成見甚深」 判囚4年半及5年
金鐘暴動案 兩被告拒感化 官指兩人「成見甚深」 判囚4年半及5年
官讚助弱勢社群 同案女被告囚兩年半
官讚助弱勢社群 同案女被告囚兩年半
有議員議案不獲通過 梁君彥：顯立會非清一色
有議員議案不獲通過 梁君彥：顯立會非清一色
論深層矛盾 有補選候選人關注「人心未回歸」
論深層矛盾 有補選候選人關注「人心未回歸」
連登發表煽動言論 無業漢認罪囚8月
連登發表煽動言論 無業漢認罪囚8月
改建工程後 獅隧北行管道倡准步行 路署：技術可行
改建工程後 獅隧北行管道倡准步行 路署：技術可行
曾志豪明報撰文評國歌搜尋 政府批偏頗混淆視聽
曾志豪明報撰文評國歌搜尋 政府批偏頗混淆視聽
警首內地募港生 收34學警 稱「超預期」認環境困難 未擬招內地人
警首內地募港生 收34學警 稱「超預期」認環境困難 未擬招內地人
圖姦鄰居襲護花使者 酒樓經理認3罪
圖姦鄰居襲護花使者 酒樓經理認3罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】真人故事改編 2000師生睇 懲教音樂劇講反修例者更生
【Emily】真人故事改編 2000師生睇 懲教音樂劇講反修例者更生
【Emily】楊潤雄見俄文化部長 倡俄片在港上畫
【Emily】楊潤雄見俄文化部長 倡俄片在港上畫
【Emily】迪士尼美食巡禮 飲品融入五行概念
【Emily】迪士尼美食巡禮 飲品融入五行概念
【Emily】YouTube年度熱門創作者 Channel C 居首 Mill MILK第二
【Emily】YouTube年度熱門創作者 Channel C 居首 Mill MILK第二
【Emily】新加坡部長遊石板街打卡
【Emily】新加坡部長遊石板街打卡