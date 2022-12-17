港聞

港聞二

健身中心VO2清盤 年內第四間 業界稱追租壓力大 憂陸續有來盼政府援手

【明報專訊】疫情下過去一年最少4家具規模的健身中心結業，最新一間是擁有3間分店的健身及武術中心VO2 Fitness & Martial Arts Centre，業界估計有約500名會員。該公司昨聲明稱新冠疫情下無法如常運作，開始清盤程序。有VO2顧客向本報透露，有健身教練遭欠薪數月，她尚有19堂健身課程未上，涉過萬元學費。積金局表示，VO2未有為41名員工繳交強積金供款，涉及金額總數約32萬元。本報昨向VO2查詢，截稿前沒回覆。海關表示接獲涉違《商品說明條例》舉報，正跟進。有健身業界表示，禁追租令完結後業界難經營，料結業陸續有來，冀政府協助。

本報記者昨午到VO2兩間分店觀察，炮台山分店正裝修，場外貼有另一間健身中心「24/7 Fitness」將於同址開幕的告示。銅鑼灣分店大閘上月遭潑紅油，當時地上遺下追債字條，本報昨於該分店觀察，前門和1樓「VO2max」燈牌仍亮但已拉閘，閘上有紅漆漬，並張貼停業告示，有附近街坊稱該分店清潔工已遭欠薪數月，本周一更被貼上追債單張。

會籍將過至同業 會員稱教練遭拖薪

VO2昨於facebook稱，疫情令該公司無法如常運作，管理團隊和股東一直嘗試維持業務，惟未能扭轉結局，會員會籍將安排過渡至另一健身中心。根據公司註冊處資料，VO2的公司秘書為黎彥亨，與已結業的健身中心FFG其中一名創辦人同名。本報昨致電及以訊息向VO2董事麥家仁查詢員工及顧客會籍安排，未獲回覆。

會員：年中上課者漸少 堂堂推銷

光顧VO2健身課堂數年的林小姐向本報表示，原本跟隨的健身教練被欠薪數月，該教練9月辭職，她今年中發現VO2的健身中心愈來愈少人上課，形容當時氣氛已像是會結業。她說，VO2幾乎每堂都會推銷客人，她今年7、8月才購買新課堂，尚有19堂未上，每堂費用600元。林小姐表示，昨突然收到VO2職員通知結業，她正打算向消委會投訴，「未上的堂都上萬元，預咗無。上次話我仲有19堂，我都唔知可以點追番」。

業界倡延禁追租 給補貼

香港健體專業人員總會會長王曉山估計，VO2結業影響約500至600名會員。他稱，放寬入境檢疫後外遊消費增，本地消費人流減但租金未減，健身中心面積大租金高，禁止追租令早前結束，有業界反映被追租壓力大。王表示，全港有約1200間健身中心，估計農曆新年後會再有5%健身中心結業，建議政府考慮延長禁止追租令3至6個月，並向業界提供防疫補貼。

資料顯示，過去一年多家具規模健身中心結業，包括去年12月的Goji Studios、今年3月的Fitness First和今年4月的4ward Fitness。

欠4月強積金供款 海關查違商品例

積金局表示，VO2所欠強積金供款大部分涉今年8至11月共4期供款，該局已就懷疑拖欠供款展開調查，準備代受影響僱員民事申索。消委會表示，截至昨日中午共接獲一宗涉及VO2結業的投訴。本報向海關查詢，有顧客稱在VO2結業前簽署健身合約，未料突然結業，VO2是否涉違《商品說明條例》（《條例》）的不當地接受付款罪，海關稱已接獲相關舉報，現正跟進，如發現違例將採執法行動。勞工處表示關注事件，正跟進了解情况。

上 / 下一篇新聞

4日4宗工人死亡意外 巴士東涌撼兩貨車 路邊掃葉捱撞兩死 箭嘴牌留車上
4日4宗工人死亡意外 巴士東涌撼兩貨車 路邊掃葉捱撞兩死 箭嘴牌留車上
車上休息捱撞 下車發現同事「唔見晒」
車上休息捱撞 下車發現同事「唔見晒」
運署無收清掃申請 工會：或有公司貪方便
運署無收清掃申請 工會：或有公司貪方便
投資失利欠債60萬 女子偕七旬父母燒炭亡
投資失利欠債60萬 女子偕七旬父母燒炭亡
深水埗類鼻疽多一宗 梁子超不排除零星潛伏
深水埗類鼻疽多一宗 梁子超不排除零星潛伏
英放寬港教師申牌 2月實施 須符7條件 移英者稱喜訊
英放寬港教師申牌 2月實施 須符7條件 移英者稱喜訊
消息：交椅洲旁人工島2變3 總造價5800億
消息：交椅洲旁人工島2變3 總造價5800億
冲涼一氧化碳中毒 10日兩宗
冲涼一氧化碳中毒 10日兩宗
明日單車節逢冷鋒 賽前測風速或改路線
明日單車節逢冷鋒 賽前測風速或改路線
失業率3.7%疫下新低 學者：通關或再降0.5百分點
失業率3.7%疫下新低 學者：通關或再降0.5百分點
釣魚訊息扮HKTV Mall盜卡 詐騙集團呃逾200萬
釣魚訊息扮HKTV Mall盜卡 詐騙集團呃逾200萬
涉2000元賄考車官 六旬漢被控
涉2000元賄考車官 六旬漢被控
屋苑大堂裁非公家地 「犯聚」前區議員得直
屋苑大堂裁非公家地 「犯聚」前區議員得直
藉遊戲程式誘賭 警破逾2億元網上賭檔
藉遊戲程式誘賭 警破逾2億元網上賭檔
悼周梓樂拍攝警員 原審罪成 上訴脫罪 律政司終院得直 攝影師集結囚3月
悼周梓樂拍攝警員 原審罪成 上訴脫罪 律政司終院得直 攝影師集結囚3月
工程師貼文宣意圖損壞財產 判社服令
工程師貼文宣意圖損壞財產 判社服令
金鐘暴動案 兩被告拒感化 官指兩人「成見甚深」 判囚4年半及5年
金鐘暴動案 兩被告拒感化 官指兩人「成見甚深」 判囚4年半及5年
官讚助弱勢社群 同案女被告囚兩年半
官讚助弱勢社群 同案女被告囚兩年半
有議員議案不獲通過 梁君彥：顯立會非清一色
有議員議案不獲通過 梁君彥：顯立會非清一色
論深層矛盾 有補選候選人關注「人心未回歸」
論深層矛盾 有補選候選人關注「人心未回歸」
連登發表煽動言論 無業漢認罪囚8月
連登發表煽動言論 無業漢認罪囚8月
改建工程後 獅隧北行管道倡准步行 路署：技術可行
改建工程後 獅隧北行管道倡准步行 路署：技術可行
曾志豪明報撰文評國歌搜尋 政府批偏頗混淆視聽
曾志豪明報撰文評國歌搜尋 政府批偏頗混淆視聽
警首內地募港生 收34學警 稱「超預期」認環境困難 未擬招內地人
警首內地募港生 收34學警 稱「超預期」認環境困難 未擬招內地人
圖姦鄰居襲護花使者 酒樓經理認3罪
圖姦鄰居襲護花使者 酒樓經理認3罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】真人故事改編 2000師生睇 懲教音樂劇講反修例者更生
【Emily】真人故事改編 2000師生睇 懲教音樂劇講反修例者更生
【Emily】楊潤雄見俄文化部長 倡俄片在港上畫
【Emily】楊潤雄見俄文化部長 倡俄片在港上畫
【Emily】迪士尼美食巡禮 飲品融入五行概念
【Emily】迪士尼美食巡禮 飲品融入五行概念
【Emily】YouTube年度熱門創作者 Channel C 居首 Mill MILK第二
【Emily】YouTube年度熱門創作者 Channel C 居首 Mill MILK第二
【Emily】新加坡部長遊石板街打卡
【Emily】新加坡部長遊石板街打卡