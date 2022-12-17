健身中心VO2清盤 年內第四間 業界稱追租壓力大 憂陸續有來盼政府援手

本報記者昨午到VO2兩間分店觀察，炮台山分店正裝修，場外貼有另一間健身中心「24/7 Fitness」將於同址開幕的告示。銅鑼灣分店大閘上月遭潑紅油，當時地上遺下追債字條，本報昨於該分店觀察，前門和1樓「VO2max」燈牌仍亮但已拉閘，閘上有紅漆漬，並張貼停業告示，有附近街坊稱該分店清潔工已遭欠薪數月，本周一更被貼上追債單張。

會籍將過至同業 會員稱教練遭拖薪

VO2昨於facebook稱，疫情令該公司無法如常運作，管理團隊和股東一直嘗試維持業務，惟未能扭轉結局，會員會籍將安排過渡至另一健身中心。根據公司註冊處資料，VO2的公司秘書為黎彥亨，與已結業的健身中心FFG其中一名創辦人同名。本報昨致電及以訊息向VO2董事麥家仁查詢員工及顧客會籍安排，未獲回覆。

會員：年中上課者漸少 堂堂推銷

光顧VO2健身課堂數年的林小姐向本報表示，原本跟隨的健身教練被欠薪數月，該教練9月辭職，她今年中發現VO2的健身中心愈來愈少人上課，形容當時氣氛已像是會結業。她說，VO2幾乎每堂都會推銷客人，她今年7、8月才購買新課堂，尚有19堂未上，每堂費用600元。林小姐表示，昨突然收到VO2職員通知結業，她正打算向消委會投訴，「未上的堂都上萬元，預咗無。上次話我仲有19堂，我都唔知可以點追番」。

業界倡延禁追租 給補貼

香港健體專業人員總會會長王曉山估計，VO2結業影響約500至600名會員。他稱，放寬入境檢疫後外遊消費增，本地消費人流減但租金未減，健身中心面積大租金高，禁止追租令早前結束，有業界反映被追租壓力大。王表示，全港有約1200間健身中心，估計農曆新年後會再有5%健身中心結業，建議政府考慮延長禁止追租令3至6個月，並向業界提供防疫補貼。

資料顯示，過去一年多家具規模健身中心結業，包括去年12月的Goji Studios、今年3月的Fitness First和今年4月的4ward Fitness。

欠4月強積金供款 海關查違商品例

積金局表示，VO2所欠強積金供款大部分涉今年8至11月共4期供款，該局已就懷疑拖欠供款展開調查，準備代受影響僱員民事申索。消委會表示，截至昨日中午共接獲一宗涉及VO2結業的投訴。本報向海關查詢，有顧客稱在VO2結業前簽署健身合約，未料突然結業，VO2是否涉違《商品說明條例》（《條例》）的不當地接受付款罪，海關稱已接獲相關舉報，現正跟進，如發現違例將採執法行動。勞工處表示關注事件，正跟進了解情况。