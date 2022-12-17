明日單車節逢冷鋒 賽前測風速或改路線

旅發局稱，如屆時路線有任何更改，大會將於現場廣播，相關路段亦設指示提醒各參加者；旅發局亦會沿途設救護站，並提供保溫氈等物品。

未來兩日料單位度數

天文台署理高級科學主任林學賢昨在港台《千禧年代》表示，由於強烈東北季候風抵達，預計今日本港市區氣溫約10至14℃，明日或周一氣溫更低。天文台昨預測周日及周一市區最低氣溫為8及9度，新界再低幾度。

林預計在強烈東北季候風抵港時風力會增強，尤其高地或達強風甚至烈風程度，橋面亦屬當風位置，提醒明日參加單車節者小心。

前港將籲穿緊身外套手腳袖

仇多明回覆本報稱，歷年均有參與單車節，會平常心面對，惟今年天氣冷，會視乎當日天氣，在身塗上適量「熱身油」以助加熱；如天氣很冷，會考慮在衣服夾層加上保鮮紙或報紙，減慢身溫流失。仇表示，明日參加50公里組、男子公路繞圈賽及隊際計時賽，會以平常心應賽。

旅發局引述前「亞洲車神」黃金寶及仇多明分享保暖心得，提醒參賽者可準備超薄風褸或輕便雨褸，於出發前及完成活動後穿上保暖，其間可摺疊放在單車衣背後袋；騎單車時戴上防風防水的長指手套、鞋套，穿緊身外套及保暖手袖、腳袖，帶環形運動頸巾及漸進式熱身。