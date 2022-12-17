消息：交椅洲旁人工島2變3 總造價5800億

設「15分鐘生活圈」社區

消息稱，交椅洲人工島原訂由兩個人工島島嶼包圍交椅洲的方案，改為A、B及C共3個島嶼，互相分開，呈三角形。3個小島預計可提供19萬至21萬個單位，可容納55萬人口，提供20萬個職位。

消息又稱，就交椅洲人工島的單位供應已納入未來10年房屋供應預測內。此外，消息稱當局擬改變核心商業區的部分方針，除設甲級寫字樓外，將在核心區外預留100萬平方米作商業活動。

至於島上規劃，消息稱政府將設以「15分鐘生活圈」概念規劃的住宅社區，而第三個核心海濱商業設於A島，同時設水康樂設施及中央公園等。同時，計劃將由專業團隊負責，並讓年輕人參與島上設計。

消息又稱，政府初步擬研究發債或公私合營發展交椅洲人工島。

中部水域爭拗多 立會延至月底商

立法會發展事務委員會原定下周一開會討論有關中部水域人工島研究，但由於有關中部水域人工島的事宜具歷史原因，或涉較多爭拗，議員與局方商量後，延後至本月底召開特別會議討論。

發展局長甯漢豪本月10日曾公開表示，希望向公眾交代填海範圍、土地用途、交通幹道和鐵路走線。她當日曾稱政府會分析項目經濟效益，由於2025年才到立法會申請撥款，同年後期才填海，現時「做很準繩的工程估算的確是言之尚早」。