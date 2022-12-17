英放寬港教師申牌 2月實施 須符7條件 移英者稱喜訊

共9地獲放寬 稱與英教育緊密聯繫

英國教育部稱，過往機制下個別地區的教師即使具備資歷和技能，未必很容易在英國申請教師資格。為制定更公平方式，繼今年6月宣布放寬海外教師在英執教，英國教育部本月1日公布詳情，准香港、加納、印度、牙買加、尼日利亞、新加坡、南非、烏克蘭、津巴布韋已獲教師資格者，明年2月1日起直接經TRA申請教師資格。

英國教育部亦設6項條件及英語水平要求（見表），包括申請人要具備與英國學士學位相同學術標準的本科學位，經當地學歷評審機構（ENIC）認可、最少一個學年教師專業經驗、英語水平須達標，例如IELTS「安全英語語言測驗」5.5分或以上。英國教育部又稱，明年底前將進一步要求申請人提供獲數學、科學普通中等教育證書（GCSE）第4級同級水平的資歷。

英國教育部解釋，由於他們的研究反映，來自該9個地區的教師已被視為在英國教學團隊的重要一員，加上英國亦與相關地區的教育範疇有緊密聯繫，故推出放寬安排。

港校長：難言會否吸人 要走或多已走

本港正值教師流失潮，流失人數按年大增。有不願具名本港中學校長相信，英國放寬措施變相正歡迎本港教師到當地入職，但難言會否吸引大批本港教師赴英，「可能要走（移民）的教師大多已走了」。

移民：缺資格原難入行 現擬申請

羅老師原於香港中學任教多年，今年移民英國，她打算明年透過放寬安排申請英國教師資格，正研究應任教哪一學科。她稱，現時英國有不少教師職位空缺，數學、科學科尤甚，亦有很多持香港教師註冊的人盼再執教鞭，惟在當地「無QTS好難入行」。她認識部分港人過往用轉折方法，先透過蘇格蘭的獨立機制申請教師資格，獲批後在當地執教，相信明年放寬措施後「對好多（港人）同工是好事」。

羅老師認為放寬措施可能吸引港人教師考慮移英繼續教書，不過強調他們亦將面對不少困難，包括語言問題，「我哋喺香港可用英文教書，唔等於喺英國可以如本地人咁用英文教」。