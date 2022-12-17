港聞

港聞二

英放寬港教師申牌 2月實施 須符7條件 移英者稱喜訊

【明報專訊】本港正值教師流失潮之際，英國教育部本月宣布放寬海外教師執教安排，明年2月起准許香港在內的9個國家或地區獲教師資格者，直接經英國教學監管局（TRA）申請在英國教師資格（QTS），要求申請人須符合6項條件，且英語水平達標。有本港校長認為，英國放寬措施變相是歡迎本港教師到當地入職，但難言會否吸引大批本港教師赴英。有今年移英的香港教師稱，過往未持有QTS者難獲當地學校聘用，認為放寬措施是喜訊，她亦準備透過措施申請教師資格。

共9地獲放寬 稱與英教育緊密聯繫

英國教育部稱，過往機制下個別地區的教師即使具備資歷和技能，未必很容易在英國申請教師資格。為制定更公平方式，繼今年6月宣布放寬海外教師在英執教，英國教育部本月1日公布詳情，准香港、加納、印度、牙買加、尼日利亞、新加坡、南非、烏克蘭、津巴布韋已獲教師資格者，明年2月1日起直接經TRA申請教師資格。

英國教育部亦設6項條件及英語水平要求（見表），包括申請人要具備與英國學士學位相同學術標準的本科學位，經當地學歷評審機構（ENIC）認可、最少一個學年教師專業經驗、英語水平須達標，例如IELTS「安全英語語言測驗」5.5分或以上。英國教育部又稱，明年底前將進一步要求申請人提供獲數學、科學普通中等教育證書（GCSE）第4級同級水平的資歷。

英國教育部解釋，由於他們的研究反映，來自該9個地區的教師已被視為在英國教學團隊的重要一員，加上英國亦與相關地區的教育範疇有緊密聯繫，故推出放寬安排。

港校長：難言會否吸人 要走或多已走

本港正值教師流失潮，流失人數按年大增。有不願具名本港中學校長相信，英國放寬措施變相正歡迎本港教師到當地入職，但難言會否吸引大批本港教師赴英，「可能要走（移民）的教師大多已走了」。

移民：缺資格原難入行 現擬申請

羅老師原於香港中學任教多年，今年移民英國，她打算明年透過放寬安排申請英國教師資格，正研究應任教哪一學科。她稱，現時英國有不少教師職位空缺，數學、科學科尤甚，亦有很多持香港教師註冊的人盼再執教鞭，惟在當地「無QTS好難入行」。她認識部分港人過往用轉折方法，先透過蘇格蘭的獨立機制申請教師資格，獲批後在當地執教，相信明年放寬措施後「對好多（港人）同工是好事」。

羅老師認為放寬措施可能吸引港人教師考慮移英繼續教書，不過強調他們亦將面對不少困難，包括語言問題，「我哋喺香港可用英文教書，唔等於喺英國可以如本地人咁用英文教」。

相關字詞﹕英國教育部

上 / 下一篇新聞

4日4宗工人死亡意外 巴士東涌撼兩貨車 路邊掃葉捱撞兩死 箭嘴牌留車上
4日4宗工人死亡意外 巴士東涌撼兩貨車 路邊掃葉捱撞兩死 箭嘴牌留車上
車上休息捱撞 下車發現同事「唔見晒」
車上休息捱撞 下車發現同事「唔見晒」
運署無收清掃申請 工會：或有公司貪方便
運署無收清掃申請 工會：或有公司貪方便
投資失利欠債60萬 女子偕七旬父母燒炭亡
投資失利欠債60萬 女子偕七旬父母燒炭亡
深水埗類鼻疽多一宗 梁子超不排除零星潛伏
深水埗類鼻疽多一宗 梁子超不排除零星潛伏
消息：交椅洲旁人工島2變3 總造價5800億
消息：交椅洲旁人工島2變3 總造價5800億
冲涼一氧化碳中毒 10日兩宗
冲涼一氧化碳中毒 10日兩宗
明日單車節逢冷鋒 賽前測風速或改路線
明日單車節逢冷鋒 賽前測風速或改路線
健身中心VO2清盤 年內第四間 業界稱追租壓力大 憂陸續有來盼政府援手
健身中心VO2清盤 年內第四間 業界稱追租壓力大 憂陸續有來盼政府援手
失業率3.7%疫下新低 學者：通關或再降0.5百分點
失業率3.7%疫下新低 學者：通關或再降0.5百分點
釣魚訊息扮HKTV Mall盜卡 詐騙集團呃逾200萬
釣魚訊息扮HKTV Mall盜卡 詐騙集團呃逾200萬
涉2000元賄考車官 六旬漢被控
涉2000元賄考車官 六旬漢被控
屋苑大堂裁非公家地 「犯聚」前區議員得直
屋苑大堂裁非公家地 「犯聚」前區議員得直
藉遊戲程式誘賭 警破逾2億元網上賭檔
藉遊戲程式誘賭 警破逾2億元網上賭檔
悼周梓樂拍攝警員 原審罪成 上訴脫罪 律政司終院得直 攝影師集結囚3月
悼周梓樂拍攝警員 原審罪成 上訴脫罪 律政司終院得直 攝影師集結囚3月
工程師貼文宣意圖損壞財產 判社服令
工程師貼文宣意圖損壞財產 判社服令
金鐘暴動案 兩被告拒感化 官指兩人「成見甚深」 判囚4年半及5年
金鐘暴動案 兩被告拒感化 官指兩人「成見甚深」 判囚4年半及5年
官讚助弱勢社群 同案女被告囚兩年半
官讚助弱勢社群 同案女被告囚兩年半
有議員議案不獲通過 梁君彥：顯立會非清一色
有議員議案不獲通過 梁君彥：顯立會非清一色
論深層矛盾 有補選候選人關注「人心未回歸」
論深層矛盾 有補選候選人關注「人心未回歸」
連登發表煽動言論 無業漢認罪囚8月
連登發表煽動言論 無業漢認罪囚8月
改建工程後 獅隧北行管道倡准步行 路署：技術可行
改建工程後 獅隧北行管道倡准步行 路署：技術可行
曾志豪明報撰文評國歌搜尋 政府批偏頗混淆視聽
曾志豪明報撰文評國歌搜尋 政府批偏頗混淆視聽
警首內地募港生 收34學警 稱「超預期」認環境困難 未擬招內地人
警首內地募港生 收34學警 稱「超預期」認環境困難 未擬招內地人
圖姦鄰居襲護花使者 酒樓經理認3罪
圖姦鄰居襲護花使者 酒樓經理認3罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】真人故事改編 2000師生睇 懲教音樂劇講反修例者更生
【Emily】真人故事改編 2000師生睇 懲教音樂劇講反修例者更生
【Emily】楊潤雄見俄文化部長 倡俄片在港上畫
【Emily】楊潤雄見俄文化部長 倡俄片在港上畫
【Emily】迪士尼美食巡禮 飲品融入五行概念
【Emily】迪士尼美食巡禮 飲品融入五行概念
【Emily】YouTube年度熱門創作者 Channel C 居首 Mill MILK第二
【Emily】YouTube年度熱門創作者 Channel C 居首 Mill MILK第二
【Emily】新加坡部長遊石板街打卡
【Emily】新加坡部長遊石板街打卡