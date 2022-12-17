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深水埗類鼻疽多一宗 梁子超不排除零星潛伏

【明報專訊】深水埗區的類鼻疽爆發由8月開始，區內近日再增加感染個案，令深水埗區4個月內累計個案增至27宗。一名69歲正接受化療的女子感染，衛生防護中心稱不排除是較早前的潛伏感染，因免疫功能減弱而復發。

衛生防護中心昨公布，上周六（10日）至本周五（16日）新增一宗感染類鼻疽確診個案。女患者居於深水埗，有多種長期病患，因骨髓纖維化接受化療。患者上月23日起發燒和頭暈，同日前往明愛醫院急症室求診，留院治療，其後情况穩定出院。她因持續發燒於上周三（7日）再度入院，現時仍然留醫，情况穩定。經化驗後證實，患者血液樣本對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，相關個案流行病學調查仍在進行，中心稱不排除是較早前的潛伏感染，因免疫功能減弱而出現復發。

本港今年累計錄得43宗類鼻疽個案，包括27宗自8月起錄得居於深水埗區的個案。中心表示會繼續與醫管局合作，加強監測類鼻疽個案；又重申類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，惟病菌可存活於本地環境，而類鼻疽在本港屬風土病，每年亦有錄得確診個案。

呼吸系統專科醫生梁子超稱深水埗個案大部分集中在首2至4個星期病發，估計現時傳播源頭暫時消失，惟不排除仍有零星潛伏，建議當局明年雨季同樣採集環境樣本，調查當區有否伯克氏菌。

相關字詞﹕衞生防護中心 類鼻疽

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