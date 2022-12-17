投資失利欠債60萬 女子偕七旬父母燒炭亡

現場為洪水橋田心村107號一單位，一對姓沈老夫婦租住上址約3年，月租約8000元，男死者72歲，退休前為裁縫師傅，同齡妻子姓徐任職清潔工，48歲女兒為家中獨女。

機場名牌店店長 疫下收入大減

昨凌晨零時許，警方接獲死者親友指懷疑屋內有人燒炭，消防到場破門入內，在房內發現夫婦與女兒同躺在牀上，旁邊有一盤燒過的炭，證實3人明顯死亡，另屋內一隻貴婦狗死亡，警方在場調查檢獲遺書，初步疑涉及金錢問題，死因仍有待驗屍確定。

據揭發命案的親友透露，沈女在機場一名牌行李箱店任職店長，以往月入3萬至4萬元，因疫情店舖生意大減，收入大受影響，再加上她近期投資股票失利，欠下約60萬元債項，疑因此與拍拖7年同居男友分手，之後搬到田心村與父母同住，近日更有人到住所及店舖追數，周二沈女疑在家中開石油氣及吞服安眠藥企圖雙料自殺，父母返家及時發現，沈女送院治理後於當日出院。親友得悉沈女受財務困擾，遂借出10萬元以解燃眉之急。

日前父母曾救回欲自殺女兒

至周三親友接獲沈女父母發出的尋死短訊，聲言欲燒炭自殺，其後有在機場共事的親友發覺沈女沒有返店舖，母親又沒有上班，親友亦接到追債電話，初時以為他們逃避財務公司追債。至前晚發現3人同時失去聯絡，親友專程駕車到田心村慰問勸解，但拍門無反應，推窗發現屋內燒炭味道，報警揭發慘劇。親友對事件感到愕然，想不到夫婦日前及時救回愛女，兩日後竟與女兒一同燒炭輕生。

明愛展晴中心團隊主任王頌然表示，今年11月單月共收到70宗戒賭求助，較去年同期的46宗上升五成二，當中包括賭博當事人及其家人，而賭博類別包括賭波及股票投機等。王表示，雖然股票買賣屬投資，但如出現加注「追賭」情况，或斥資投機工具則屬於賭博心態，應多加留神。

王說，有八至九成賭博求助個案有欠債，不少投資或賭博失利的人易有失落和不甘情緒，或不知如何與家人交代，因找不到出路而看不開。他認為，失利並非絕路，勿讓情緒支配，建議先尋找輔導梳理情緒，就算最後破產，亦可在數年後重新生活。王建議，投資者和賭博者應量力而為，如注碼超出原本計劃，或失利後有強烈不甘希望追賭，則應盡快接受戒賭輔導。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012