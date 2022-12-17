運署無收清掃申請 工會：或有公司貪方便

食環：如違規嚴肅處理

運輸署表示，清掃道路或附近前須按《道路工程的照明、標誌及防護工作守則》，策劃及妥善執行臨時交通安排，並向警務處、運輸署等提交及得到同意。根據紀錄，運輸署沒有收到有關申請。食環署職工權益工會主席區邦添稱，外判公司一般知悉要申請，估計有公司「貪方便」，或認為並非長時間阻礙路面而未有申請。

行車紀錄儀片段顯示，事發前密斗貨車掛有閃燈箭嘴，另有一藍色箭嘴指示牌。區認為，一般需在50米或更遠距離外放置雪糕筒，「唔知點解會漏咗」，工人在車上休息、取工具時亦不應收回指示牌，亦不可走出馬路。區稱，目前70公里以上的公路會由機械掃街車配合防撞車打掃，建議擴展至其他高危路段。

意外前另一巴士司機提醒警告牌應放更遠

香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠稱，事發路段是暗彎，最右快線因道路工程有另一箭嘴牌指示靠左，司機易受誤導，加上工人擺放的指示牌與清潔工人太近，如前方有高身車，司機視線受阻，未必能及時轉線，認為至少要在50至100米外放警示。他稱，昨早事發前有另一巴士司機路經，轉彎後才留意到指示牌，險生意外，司機當時已提醒工人要在更遠位置放指示牌，惜未獲回應。

食環署稱，服務合約要求承辦商須為員工提供職安健訓練、專用車輛、反光衣等，承辦商亦須為中央分隔帶及路旁園境隊提供裝有合適指示燈的車，在適當距離放指示牌，如有違規，會嚴肅處理。