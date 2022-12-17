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4日4宗工人死亡意外 巴士東涌撼兩貨車 路邊掃葉捱撞兩死 箭嘴牌留車上

【明報專訊】本港連續4日發生工人死亡事故。東涌裕東路近東涌交匯處昨早發生2死10傷交通意外，一輛龍運巴士撞到停泊路旁的清潔公司密斗貨車及輕型貨車，64歲姓林清潔工當場死亡 ，52歲姓賴管工被捲車底，送院不治，另有4名清潔工及6名巴士乘客受傷。據了解，兩死者當時在路邊休息，而轉線警告路牌在密斗貨車上，估計工人正收拾路牌準備離開。28歲龍運巴士司機涉「危險駕駛汽車導致他人死亡」被捕。

6巴士乘客4工人受傷

涉事公司食環署外判商

食環署表示，6名清潔工包括潔淨服務承辦商的中央分隔帶及路旁園境隊的5名清潔工（包括帶隊司機），以及一名管工，署方對司機及管工喪生及4名工人受傷深表難過，會向家屬及傷者提供可行協助，要求承辦商配合警方調查。現場貨車及工人制服寫有「耀發環境服務有限公司」字樣，公司職員稱正處理事件。

昨早9時18分，6名清潔工人在東涌裕東路近東涌交匯處左一線清掃樹葉，前方泊有密斗貨車及輕型貨車，龍運巴士司機駕駛E36A由元朗駛往東涌，車上有20多名乘客。巴士駛至上址先撞到密斗貨車，貨車溜前撞向輕型貨車及路上4名清潔工，另外兩工人在密斗貨車上休息。

逾百消防救護出動 1死者當場死亡

消防及救護派出110人到場救援，倒卧密斗貨車車尾的64歲林桂當場證實死亡，52歲賴志勇被困貨車右前方車底，消防花約13分鐘將他救出，送院後證實不治。另一名58歲姓黃女清潔工重傷，盆骨、兩小腿骨折，至昨晚情况危殆，另有3名清潔工（51至73歲）及6名巴士乘客（28至94歲）受輕傷，包括一名28歲孕婦，分別送往瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院治理，至昨晚仍有5人留醫瑪嘉烈醫院，包括3名女工及兩名巴士女乘客。事發後3車嚴重損毁，密斗貨車被推向草叢，輕型貨車車頭撞至掉頭，車尾變形。

網上流傳的行車紀錄儀片段可見，事發前曾下微雨，最左方行車線地面放有一圓形藍色箭嘴指示牌，前方依次泊有密斗貨車及輕型貨車，兩車均打死火燈，密斗貨車掛上指示車輛靠右的閃燈箭嘴。當時輕型貨車前方約10米，有6名身穿反光衣的清潔工人在路旁，其中4人背向公路打掃。警方新界南總區交通部（意外調查）總督察劉錦斌稱，警方在路面未有發現工程指示牌，路牌放在密斗貨車上，未知事發時是否清潔前後。

現場無煞車痕 警查司機精神等

警方以「危險駕駛汽車導致他人死亡」拘捕28歲龍運巴士司機，將他帶返警署扣查。劉稱，被捕巴士司機入職兩年半，駕駛該路線兩個月，對上一次休息為周二，昨早8時上班，事發時為昨日第二轉車。警方未發現現場有煞車痕，將調查事發時巴士車速、司機精神、駕駛態度、機件問題等，案件交由新界南交通部特別調查隊調查。

龍運巴士對有工程人員不幸身亡及受傷感難過，會向傷者及家屬提供協助，並全力配合警方調查意外原因。

工業傷亡權益會表示，本港連續第四日發生職業死亡意外，異常痛心，強調食環署外判工作不等於外判責任，監管職安實責無旁貸，認為應設立「道路清潔安全指引」，避免意外發生。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕耀發環境服務有限公司 龍運巴士 食環署 交通意外 東涌

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