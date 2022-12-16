三度侵犯6歲妹予30元掩口 青年認非禮罪

任職倉務員的被告C.K.H.（現年21歲）承認於2020年7月至8月，在天水圍某住所及某大廈共3次非禮約6歲女童X。

庭上透露，被告有讀寫障礙和過度活躍症。

根據案情，被告與母親、繼父和姊姊同住，X為母親和繼父所生的女兒。就讀小二的X平日住在寄養家庭，周末返回涉案住所。某次被告和X在房內看恐怖片，被告對X說長大後會與她結婚，如果X容許被告「做」則會給她20元，X順從，被告拉低兩人褲子，並以下體在牀上摩擦X的私處。當X的養母按門鈴，X馬上穿回褲子離去，被告着X不要告訴他人，並給她20元。

一周後的晚上，被告和X單獨在客廳，繼父在睡房，被告脫掉自己和X的褲子，X坐在被告大腿上，被告以手指插X的私處。被告承認親吻X和伸手進X的內褲，於繼父醒來時停止，被告事後把10元給X。

翌年女童見社工 揭發報警

另有一次，被告和X出外買食物回家時，被告在升降機外親吻X。翌年，X和學校社工傾談時揭發事件和報警，被告被捕，於錄影會面承認好奇而非禮X。

【案件編號：DCCC 200/22】