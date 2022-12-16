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三度侵犯6歲妹予30元掩口 青年認非禮罪

【明報專訊】案發時19歲的青年稱出於好奇，在家中非禮年約6歲的同母異父妹妹，包括以手和下體接觸其私處，事後給予妹妹30元，着她不要告知他人，又說將來會與她結婚。青年昨於區域法院承認3項非禮罪，法官張潔宜將案件押後至下月4日聽取求情，下月12日判刑，以待索取被告的勞教中心報告和事主的創傷報告，其間被告須還押。

任職倉務員的被告C.K.H.（現年21歲）承認於2020年7月至8月，在天水圍某住所及某大廈共3次非禮約6歲女童X。

庭上透露，被告有讀寫障礙和過度活躍症。

根據案情，被告與母親、繼父和姊姊同住，X為母親和繼父所生的女兒。就讀小二的X平日住在寄養家庭，周末返回涉案住所。某次被告和X在房內看恐怖片，被告對X說長大後會與她結婚，如果X容許被告「做」則會給她20元，X順從，被告拉低兩人褲子，並以下體在牀上摩擦X的私處。當X的養母按門鈴，X馬上穿回褲子離去，被告着X不要告訴他人，並給她20元。

一周後的晚上，被告和X單獨在客廳，繼父在睡房，被告脫掉自己和X的褲子，X坐在被告大腿上，被告以手指插X的私處。被告承認親吻X和伸手進X的內褲，於繼父醒來時停止，被告事後把10元給X。

翌年女童見社工 揭發報警

另有一次，被告和X出外買食物回家時，被告在升降機外親吻X。翌年，X和學校社工傾談時揭發事件和報警，被告被捕，於錄影會面承認好奇而非禮X。

【案件編號：DCCC 200/22】

相關字詞﹕區域法院 非禮

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