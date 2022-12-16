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江學禮料升國安處長 警隊執位 掌PR陳東同升高級助理處長

【明報專訊】警隊日前向16名警官派發「Yes Letter（升職信）」，公布新一輪升遷調動，據了解，掌管警察公共關係部的助理處長（公共關係）陳東及助理處長（國家安全）江學禮獲擢升為高級助理處長，其中陳東料接任行動處長一職，江學禮明年亦料更上一層樓，出任國家安全處長。明年兩名副處長相繼退休，警務處長蕭澤頤料延任確保順利交接。

隨着首任副處長（國家安全）劉賜蕙等人明年相繼退休，警隊管理層預料即將「大執位」。消息稱，已曾延任的劉賜蕙明年3月退休，職位料由現任國家安全處長簡啟恩接替，獲擢升高級助理處長的江學禮料日後出任國安處長。江學禮1996年加入警隊，主要駐守保安部，曾擔任保安部多個單位指揮官，專責策劃安保行動、要員保護、有關保安事務的情報行動及聯絡工作。

劉賜蕙明年3月退休

簡啟恩料接任國安副處長

「未來一哥」大熱人選、副處長（行動）周一鳴明年預料平調副處長（管理）一職，接替明年9月退休的袁旭健，並由行動處長陳俊燊接任副處長（管理）。至於蕭澤頤相信明年很大機會延任。

另一晉升高級助理處長的助理處長（公共關係）陳東，料將出任行動處長。1996年加入警隊的陳東具豐富保安及刑事情報工作經驗，2014至2016年曾借調到保安局，曾掌管毒品調查科和網絡安全及科技罪案調查科，及主管保安部。

有3人獲晉升助理處長，包括支援部總警司陳思達、灣仔區指揮官區永樑及人事部總警司馮少蘭，陳思達曾任前「一哥」曾偉雄的副官，於2019年反修例示威期間擔任新界南總區應變大隊指揮官。

曾言7‧21雙方「勢均力敵」

陳天柱料升總警司

另有11人晉升總警司，包括警察機動部隊副校長廖珈奇、港島總區刑事總部高級警司陳天柱等。陳天柱前年8月擔任新界北總區刑事部高級警司時曾向傳媒交代7．21事件拘捕行動，當時他描述事發經過為「雙方勢均力敵，旗鼓相當」。曾在1990年代擔任警訊主持、現借調機場保安有限公司的郭美森，亦獲擢升總警司。

相關字詞﹕江學禮 陳東 警方 警隊

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