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港聞二

港推進世界級科研 3大學校長談資金角色問題

【明報專訊】創新科技署昨在科學園舉行「國際創新及科技高峰會」，逾600人出席。其中「學者論壇」由香港科學院院長盧煜明主持，他指香港即使有世界級研究，但需到大灣區才可將研究推進，問在席的3名本地大學校長，香港是否需要建立國家級科研設施。

理工大學校長滕錦光認為香港有需要建立國家級科研設施，可帶來近300億元投資額。他說本港有很多頂尖研究人員，他們構思豐富，在很小的研究室都能做到成果，但研究往往在刊登學術論文後便暫停。他認為政府可給研究人員更多資助，指自己在1994年首次得到資助研究，當時金額是180萬元，但事隔多年後資助額仍是一樣。

滕錦光指資助額30年不變

中文大學校長段崇智表示，若要擁有國家級科研設施，則需要國家級人員來做研究，他認為香港需要充當「召集人」角色，匯聚全國不同地方的人才，亦要公私營合作，才可做到國家級研究，帶來更多創新概念。段稱香港應參考外國成功例子，例如在歐洲，不同的歐盟成員都可到國家實驗室，接受兩年培訓後回到自己國家。

段崇智：港充當召集人匯人才

浸會大學校長衞炳江則認為重點不是需否在港建立國家級實驗室，而是香港的研究員能參與國家實驗室的工作。他表示，國家級研究項目需要上千個科學家工程師，要做到這點便要國家級支持，他質疑是否有設施就已足夠。他認為更重要的是資金問題，雖然常說本港大學排名高及成績很好，「但實質香港貢獻的是什麼？」他認為不同的國家級研究，應以國家為中心思考。

明報記者

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