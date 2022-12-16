「已覓夠土地」 政府停空置地申建過渡屋

房屋局料最終供應逾2萬伙

房屋局指出，明年及後年分別會有約9400個及4400個過渡房屋單位相繼落成營運，預料最終可提供20,751個過渡房屋單位。

房屋局又表示，由於政府將善用短期內未有發展計劃的政府和私人土地，並分階段落成約3萬個「簡約公屋」單位，因此將會逐步停止推展在空置土地上新建的過渡房屋，除少數已進入成熟階段，並預計可在今年底前遞交的資助申請，以及在申請獲批後9個月內動工的項目外，將不再接受在空置土地新建過渡房屋的資助申請。

餘17億資助NGO改建過渡屋

然而，由於空置住宅或非住宅樓宇改建，而且位於市區的過渡房屋規劃及建築期較短，並備受申請者歡迎，房屋局稱將資助計劃餘下約17.2億元（截至今年11月）的資助額，支持非政府機構改建位於市區的空置住宅或政府物業／學校等非住宅樓宇作過渡房屋。

至於資助使用酒店和賓館房間作為過渡房屋的先導計劃，房屋局則稱上述資助計劃餘下的款項亦可按實際情况，考慮讓正作過渡房屋營運的酒店或賓館，有限度地延長租約。

機構倡過渡簡約屋租金看齊

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣稱，政府已覓足夠土地建2萬個過渡房屋，因此認為政府不再接受在空置土地新建過渡房屋的申請合理，惟他建議政府可擴展空置住宅及非住宅樓宇用途，如專為青年提供更多住宅項目，包括青年宿舍等。

此外，有多間營運過渡房屋的非政府機構向房屋局提出要求延長過渡房屋的租住期，例如由2年增加至4年；以及將過渡房屋的租金與簡約公屋租金「睇齊」等。