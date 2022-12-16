港聞

港聞二

「已覓夠土地」 政府停空置地申建過渡屋

【明報專訊】上一屆政府提出興建2萬個過渡房屋單位。根據立法會改善基層住戶居住環境事宜小組委員會最新文件，目前已有逾5500個過渡屋單位完成投入服務，今年底將另有1400個單位落成營運。文件又透露，由於政府將善用短期內未有發展計劃的政府及私人土地，並興建 「簡約公屋」，因此除預計今年底前遞交資助申請的項目外，將不會再接受在空置土地新建過渡房屋的資助申請。有立法會議員認為，政府已覓得足夠土地興建2萬個過渡房屋單位，符合政策目標，不再接受空置土地新建過渡屋的資助申請亦合理。

房屋局料最終供應逾2萬伙

房屋局指出，明年及後年分別會有約9400個及4400個過渡房屋單位相繼落成營運，預料最終可提供20,751個過渡房屋單位。

房屋局又表示，由於政府將善用短期內未有發展計劃的政府和私人土地，並分階段落成約3萬個「簡約公屋」單位，因此將會逐步停止推展在空置土地上新建的過渡房屋，除少數已進入成熟階段，並預計可在今年底前遞交的資助申請，以及在申請獲批後9個月內動工的項目外，將不再接受在空置土地新建過渡房屋的資助申請。

餘17億資助NGO改建過渡屋

然而，由於空置住宅或非住宅樓宇改建，而且位於市區的過渡房屋規劃及建築期較短，並備受申請者歡迎，房屋局稱將資助計劃餘下約17.2億元（截至今年11月）的資助額，支持非政府機構改建位於市區的空置住宅或政府物業／學校等非住宅樓宇作過渡房屋。

至於資助使用酒店和賓館房間作為過渡房屋的先導計劃，房屋局則稱上述資助計劃餘下的款項亦可按實際情况，考慮讓正作過渡房屋營運的酒店或賓館，有限度地延長租約。

機構倡過渡簡約屋租金看齊

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣稱，政府已覓足夠土地建2萬個過渡房屋，因此認為政府不再接受在空置土地新建過渡房屋的申請合理，惟他建議政府可擴展空置住宅及非住宅樓宇用途，如專為青年提供更多住宅項目，包括青年宿舍等。

此外，有多間營運過渡房屋的非政府機構向房屋局提出要求延長過渡房屋的租住期，例如由2年增加至4年；以及將過渡房屋的租金與簡約公屋租金「睇齊」等。

相關字詞﹕簡約公屋 過渡性房屋

上 / 下一篇新聞

8準則管教師 發粗言帖文收譴責 違指引者嚴重可釘牌 蔡若蓮：勿以為社交平台是私人空間
8準則管教師 發粗言帖文收譴責 違指引者嚴重可釘牌 蔡若蓮：勿以為社交平台是私人空間
「應」「不應」行為適時更新 蔡若蓮：紅線非由教局任劃
「應」「不應」行為適時更新 蔡若蓮：紅線非由教局任劃
被匿名投訴出席集會 收警告信教師求職屢碰壁 嘆如釘牌
被匿名投訴出席集會 收警告信教師求職屢碰壁 嘆如釘牌
工聯會人代選舉受挫 回歸後首僅奪一席 被問接任常委否 馬逢國：如有需要不妨嘗試
工聯會人代選舉受挫 回歸後首僅奪一席 被問接任常委否 馬逢國：如有需要不妨嘗試
現屆15人全數連任 李慧琼霍啟剛等6政協「轉跑道」
現屆15人全數連任 李慧琼霍啟剛等6政協「轉跑道」
海外律師能否參與國安案 陳弘毅：未必需釋法 本地層面可解
海外律師能否參與國安案 陳弘毅：未必需釋法 本地層面可解
世衛專家：宣布結束大流行時機未到 指條件複雜 不可單靠接種死亡率界定
世衛專家：宣布結束大流行時機未到 指條件複雜 不可單靠接種死亡率界定
動態清零難續 歡迎華放寬 信港已汲第五波教訓
動態清零難續 歡迎華放寬 信港已汲第五波教訓
憶爆疫首兩年 「完全缺席」家庭生活
憶爆疫首兩年 「完全缺席」家庭生活
採訪手記：入世衛免戴罩 吸自由空氣
採訪手記：入世衛免戴罩 吸自由空氣
25款Gel甲油 17含歐盟禁用致癌物
25款Gel甲油 17含歐盟禁用致癌物
信用卡回贈計劃 獎賞可差26倍 消委：限時計劃較恆常多魔鬼細節
信用卡回贈計劃 獎賞可差26倍 消委：限時計劃較恆常多魔鬼細節
12款兔糧營養含量違歐洲指引
12款兔糧營養含量違歐洲指引
院舍爆疫 林正財倡亞博河套醫院收長者 醫生：陌生環境隔離損健康 多輕症促留院舍治療
院舍爆疫 林正財倡亞博河套醫院收長者 醫生：陌生環境隔離損健康 多輕症促留院舍治療
醫局失人才 1/3工作項目延期 手術ICU護士較嚴重 病人組織憂質素降
醫局失人才 1/3工作項目延期 手術ICU護士較嚴重 病人組織憂質素降
遊蕩男閃出馬路 遭巴士撞傷
遊蕩男閃出馬路 遭巴士撞傷
港推進世界級科研 3大學校長談資金角色問題
港推進世界級科研 3大學校長談資金角色問題
舊賽片遭嵌《榮光》 棒總報警 國歌被換走 港協：網片難採行動只能靠警
舊賽片遭嵌《榮光》 棒總報警 國歌被換走 港協：網片難採行動只能靠警
李偕歐盟使節午餐 歐洲領事關注國安法引伸效應 港方否定批評
李偕歐盟使節午餐 歐洲領事關注國安法引伸效應 港方否定批評
支聯拒交資料案 鄒幸彤：沒權查哪些團體涉案
支聯拒交資料案 鄒幸彤：沒權查哪些團體涉案
破20騙案拘27人 涉款逾千萬
破20騙案拘27人 涉款逾千萬
江學禮料升國安處長 警隊執位 掌PR陳東同升高級助理處長
江學禮料升國安處長 警隊執位 掌PR陳東同升高級助理處長
三度侵犯6歲妹予30元掩口 青年認非禮罪
三度侵犯6歲妹予30元掩口 青年認非禮罪
私贈囚犯零食 懲教員認罪罰3000元
私贈囚犯零食 懲教員認罪罰3000元
江碧蕙控造假帳 1萬元保釋2月訊
江碧蕙控造假帳 1萬元保釋2月訊
大灣區GBA新聞：高學歷「95後」最青睞京滬深 收入京滬佔優 深圳創新突出
大灣區GBA新聞：高學歷「95後」最青睞京滬深 收入京滬佔優 深圳創新突出
灣區手記：黃碼驚魂 ／文：尚東美
灣區手記：黃碼驚魂 ／文：尚東美
大灣區GBA新聞：廣州全年賣地成交額少36%
大灣區GBA新聞：廣州全年賣地成交額少36%
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】觀世盃決賽 昔聚百萬大道今剩逸夫 返中大睇波 蔡子嘆「唔同以前」
【Emily】觀世盃決賽 昔聚百萬大道今剩逸夫 返中大睇波 蔡子嘆「唔同以前」
【Emily】灣仔稅局分段搬啟德 市民留意摸門釘
【Emily】灣仔稅局分段搬啟德 市民留意摸門釘
【Emily】換新鈔過年 月底可預約
【Emily】換新鈔過年 月底可預約
【Emily】星官透露：李家超係榴槤粉絲
【Emily】星官透露：李家超係榴槤粉絲
【Emily】《提子動畫廊》繪本派小學 宣傳防騙
【Emily】《提子動畫廊》繪本派小學 宣傳防騙
【Emily】港大演講廳以爸爸命名 黃英豪激動
【Emily】港大演講廳以爸爸命名 黃英豪激動