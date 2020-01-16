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港聞二

醫局失人才 1/3工作項目延期 手術ICU護士較嚴重 病人組織憂質素降

【明報專訊】醫管局人才流失，長遠影響提升服務量的進度。醫管局昨交代工作計劃進展，其中5個項目因人手短缺延期，較原計劃遲一季至3年才完成，主要與手術服務相關。醫管局行政總裁高拔陞表示，各聯網人手流失情况相若，手術室、深切治療部護士流失問題「較嚴重」、新入職同事在手術室工作前需時訓練，還有疫情等均令項目延期。有病人組織表示，人手流失令公院「維持現有服務已經有困難」，憂問題將影響公院未來服務發展，長遠進一步影響服務質素。

料大灣區醫護足補職缺

醫管局昨匯報的工作計劃中，有16項目標已如期今年第三季完成，其餘8項延期。其中北大嶼山醫院原計劃在2019年第四季增加5個手術室節數，惟因手術室護士短缺，有兩節延至今年第四季完成，較原計劃遲3年。伊利沙伯醫院計劃在去年第四季增設一張深切治療病牀，但因深切治療部有經驗的護士出現「幾嚴重（人手）短缺」，明年首季才加牀。

護士協會：手術護士海外吃香

社協：挽護士計劃未明確

醫管局主席范鴻齡公布，截至今年10月的一年全職醫生及護士的流失率分別約8.1%及10.7%，惟離職同事工作時期較長、新入職員工多數剛畢業，形容公院出現「經驗流失」。醫管局近年推出多項挽留人手措施，范形容進度理想（見表），另相信大灣區來港醫護經驗足以彌補離職的醫護。另外，非本地註冊或非本地培訓醫生可透過「有限度註冊」或「特別註冊」來港，范鴻齡形容兩項計劃反應不理想，相信是因為香港疫下封關，影響海外醫護來港工作；另外，他對政府仍未公布所有「特別註冊」認可醫學資格名單感失望，強調將「寸土必爭」，計劃明年大規模海外招聘。

香港護士協會主席源志敏表示，深切治療部、手術室護士在海外「好吃香」，相關護士離港後「周圍都有工」，加上相關科系人手原本已較少，因此一旦同事離職，人手就變得相當緊絀。他補充，護士須在入職兩至三年後接受專科訓練，惟現時「整體都唔多人，點抽調人手去專科訓練」，建議擴大護士學校及加大護士訓練，縮短成為註冊護士所需時間，以增加入職人數。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，相比挽留醫生人手，醫管局對填補護士人手流失似未有明確計劃，而現時未知流失問題是否見頂，但已見發展計劃受影響，憂將屢現同一情况，影響公立醫院短期和長期的服務質素。對於醫管局提到近日有10名已離港護士主動聯絡局方想回港工作，彭建議局方增設渠道吸納回流醫護。

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