院舍爆疫 林正財倡亞博河套醫院收長者 醫生：陌生環境隔離損健康 多輕症促留院舍治療

暫託中心近飽和

林：不能長期佔用體育館

據社署提供截至昨早9時數據，8間暫託中心共提供1281個牀位，整體使用率為64.5%，其中兩間前日新開的中心牀位較寬裕，使用率約一成，其餘6間平均使用率則達87%；亞博館8號和10號館暫託中心會於今日和下周一啟用。至於接收密切接觸者的亞博館檢疫中心，810個牀位只用了238張，使用率不足三成。

林正財昨接受本報查詢時表示，由於暫託中心能直接減輕公立醫院壓力，比檢疫中心角色更重要，故政府正將檢疫中心轉為暫託中心。由於檢疫中心牀位減少，他透露政府已因應個別院舍環境，安排部分密切接觸者原址檢疫。

安委會：撤離院舍 業界共識

其中7間暫託中心前身為康文署體育館，林正財認同長遠需要釋放社區資源，惟因大部分院舍環境狹窄，不適合原址隔離，故認為有必要保留暫託中心，建議日後可直接啟用亞博館或河套區應急醫院等設施，減少民生影響。

安老事務委員會執委李輝稱，業界共識是染疫長者應盡快撤離，以免感染他人，她相信政府有聆聽意見加開更多暫託中心。

醫生：院舍照顧更周全

佘達明則建議讓院友「原址治療」，毋須轉送暫託中心或其他隔離設施，於院舍亦毋須隔離，惟強調醫管局外展隊須適時提供醫療服務。他稱此舉是考慮長者醫療和照顧需要，染疫院友病情「到喉唔到肺」，病毒主要侵襲上呼吸道，導致咳嗽、聲沙和發燒，較少引起肺炎，相信是因為Omicron病毒變弱、院舍接種率和口服藥覆蓋率夠高，加上不少院友是二次感染，病情會更輕微。佘反而憂慮暫託中心沒有院舍般照顧周全，長者較易皮膚感染或生肉瘡，加上不習慣陌生環境會影響睡眠和心理質素，適得其反。

本港昨新增17,080宗新冠陽性個案，再創今輪疫情反彈新高，其中16,249宗屬本地感染。醫管局公布多19人離世，而過去一周離世個案中，約53%較大可能死於新冠，較前一周約70%明顯下降。

另外，醫衛局長盧寵茂昨因同住家人染疫，須家居檢疫並在家工作，他每日快測及前日核酸檢測均呈陰性。

明報記者

（新冠疫情）