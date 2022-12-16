院舍爆疫 林正財倡亞博河套醫院收長者 醫生：陌生環境隔離損健康 多輕症促留院舍治療

【明報專訊】防疫放寬、社會邁向復常下院舍成隱憂，接收輕症或無病徵院友的暫託中心幾近飽和。行政會議成員、安老事務委員會前主席林正財認為，隨着社署加開暫託中心，相信能撐過今次疫情高峰，惟長遠不能無止境霸佔體育館，建議日後直接啟用亞博館或落馬洲河套區應急醫院等設施接收長者。有份照顧染疫院友的老人科專科醫生佘達明形容，今次疫情與年初第五波大相逕庭，染疫長者病情大多「到喉唔到肺」，猶如感冒般輕微，轉送陌生環境隔離更損健康，促考慮「原址治療」。
暫託中心近飽和
林：不能長期佔用體育館
據社署提供截至昨早9時數據，8間暫託中心共提供1281個牀位，整體使用率為64.5%，其中兩間前日新開的中心牀位較寬裕，使用率約一成，其餘6間平均使用率則達87%；亞博館8號和10號館暫託中心會於今日和下周一啟用。至於接收密切接觸者的亞博館檢疫中心，810個牀位只用了238張，使用率不足三成。
林正財昨接受本報查詢時表示，由於暫託中心能直接減輕公立醫院壓力，比檢疫中心角色更重要，故政府正將檢疫中心轉為暫託中心。由於檢疫中心牀位減少，他透露政府已因應個別院舍環境，安排部分密切接觸者原址檢疫。
安委會：撤離院舍 業界共識
其中7間暫託中心前身為康文署體育館，林正財認同長遠需要釋放社區資源，惟因大部分院舍環境狹窄，不適合原址隔離，故認為有必要保留暫託中心，建議日後可直接啟用亞博館或河套區應急醫院等設施，減少民生影響。
安老事務委員會執委李輝稱，業界共識是染疫長者應盡快撤離，以免感染他人，她相信政府有聆聽意見加開更多暫託中心。
醫生：院舍照顧更周全
佘達明則建議讓院友「原址治療」，毋須轉送暫託中心或其他隔離設施，於院舍亦毋須隔離，惟強調醫管局外展隊須適時提供醫療服務。他稱此舉是考慮長者醫療和照顧需要，染疫院友病情「到喉唔到肺」，病毒主要侵襲上呼吸道，導致咳嗽、聲沙和發燒，較少引起肺炎，相信是因為Omicron病毒變弱、院舍接種率和口服藥覆蓋率夠高，加上不少院友是二次感染，病情會更輕微。佘反而憂慮暫託中心沒有院舍般照顧周全，長者較易皮膚感染或生肉瘡，加上不習慣陌生環境會影響睡眠和心理質素，適得其反。
本港昨新增17,080宗新冠陽性個案，再創今輪疫情反彈新高，其中16,249宗屬本地感染。醫管局公布多19人離世，而過去一周離世個案中，約53%較大可能死於新冠，較前一周約70%明顯下降。
另外，醫衛局長盧寵茂昨因同住家人染疫，須家居檢疫並在家工作，他每日快測及前日核酸檢測均呈陰性。