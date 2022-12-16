港聞

港聞二

院舍爆疫 林正財倡亞博河套醫院收長者 醫生：陌生環境隔離損健康 多輕症促留院舍治療

【明報專訊】防疫放寬、社會邁向復常下院舍成隱憂，接收輕症或無病徵院友的暫託中心幾近飽和。行政會議成員、安老事務委員會前主席林正財認為，隨着社署加開暫託中心，相信能撐過今次疫情高峰，惟長遠不能無止境霸佔體育館，建議日後直接啟用亞博館或落馬洲河套區應急醫院等設施接收長者。有份照顧染疫院友的老人科專科醫生佘達明形容，今次疫情與年初第五波大相逕庭，染疫長者病情大多「到喉唔到肺」，猶如感冒般輕微，轉送陌生環境隔離更損健康，促考慮「原址治療」。

暫託中心近飽和

林：不能長期佔用體育館

據社署提供截至昨早9時數據，8間暫託中心共提供1281個牀位，整體使用率為64.5%，其中兩間前日新開的中心牀位較寬裕，使用率約一成，其餘6間平均使用率則達87%；亞博館8號和10號館暫託中心會於今日和下周一啟用。至於接收密切接觸者的亞博館檢疫中心，810個牀位只用了238張，使用率不足三成。

林正財昨接受本報查詢時表示，由於暫託中心能直接減輕公立醫院壓力，比檢疫中心角色更重要，故政府正將檢疫中心轉為暫託中心。由於檢疫中心牀位減少，他透露政府已因應個別院舍環境，安排部分密切接觸者原址檢疫。

安委會：撤離院舍 業界共識

其中7間暫託中心前身為康文署體育館，林正財認同長遠需要釋放社區資源，惟因大部分院舍環境狹窄，不適合原址隔離，故認為有必要保留暫託中心，建議日後可直接啟用亞博館或河套區應急醫院等設施，減少民生影響。

安老事務委員會執委李輝稱，業界共識是染疫長者應盡快撤離，以免感染他人，她相信政府有聆聽意見加開更多暫託中心。

醫生：院舍照顧更周全

佘達明則建議讓院友「原址治療」，毋須轉送暫託中心或其他隔離設施，於院舍亦毋須隔離，惟強調醫管局外展隊須適時提供醫療服務。他稱此舉是考慮長者醫療和照顧需要，染疫院友病情「到喉唔到肺」，病毒主要侵襲上呼吸道，導致咳嗽、聲沙和發燒，較少引起肺炎，相信是因為Omicron病毒變弱、院舍接種率和口服藥覆蓋率夠高，加上不少院友是二次感染，病情會更輕微。佘反而憂慮暫託中心沒有院舍般照顧周全，長者較易皮膚感染或生肉瘡，加上不習慣陌生環境會影響睡眠和心理質素，適得其反。

本港昨新增17,080宗新冠陽性個案，再創今輪疫情反彈新高，其中16,249宗屬本地感染。醫管局公布多19人離世，而過去一周離世個案中，約53%較大可能死於新冠，較前一周約70%明顯下降。

另外，醫衛局長盧寵茂昨因同住家人染疫，須家居檢疫並在家工作，他每日快測及前日核酸檢測均呈陰性。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕盧寵茂 李輝 檢疫中心 佘達明 暫託中心 林正財 安老院舍 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

8準則管教師 發粗言帖文收譴責 違指引者嚴重可釘牌 蔡若蓮：勿以為社交平台是私人空間
8準則管教師 發粗言帖文收譴責 違指引者嚴重可釘牌 蔡若蓮：勿以為社交平台是私人空間
「應」「不應」行為適時更新 蔡若蓮：紅線非由教局任劃
「應」「不應」行為適時更新 蔡若蓮：紅線非由教局任劃
被匿名投訴出席集會 收警告信教師求職屢碰壁 嘆如釘牌
被匿名投訴出席集會 收警告信教師求職屢碰壁 嘆如釘牌
工聯會人代選舉受挫 回歸後首僅奪一席 被問接任常委否 馬逢國：如有需要不妨嘗試
工聯會人代選舉受挫 回歸後首僅奪一席 被問接任常委否 馬逢國：如有需要不妨嘗試
現屆15人全數連任 李慧琼霍啟剛等6政協「轉跑道」
現屆15人全數連任 李慧琼霍啟剛等6政協「轉跑道」
海外律師能否參與國安案 陳弘毅：未必需釋法 本地層面可解
海外律師能否參與國安案 陳弘毅：未必需釋法 本地層面可解
世衛專家：宣布結束大流行時機未到 指條件複雜 不可單靠接種死亡率界定
世衛專家：宣布結束大流行時機未到 指條件複雜 不可單靠接種死亡率界定
動態清零難續 歡迎華放寬 信港已汲第五波教訓
動態清零難續 歡迎華放寬 信港已汲第五波教訓
憶爆疫首兩年 「完全缺席」家庭生活
憶爆疫首兩年 「完全缺席」家庭生活
採訪手記：入世衛免戴罩 吸自由空氣
採訪手記：入世衛免戴罩 吸自由空氣
25款Gel甲油 17含歐盟禁用致癌物
25款Gel甲油 17含歐盟禁用致癌物
信用卡回贈計劃 獎賞可差26倍 消委：限時計劃較恆常多魔鬼細節
信用卡回贈計劃 獎賞可差26倍 消委：限時計劃較恆常多魔鬼細節
12款兔糧營養含量違歐洲指引
12款兔糧營養含量違歐洲指引
醫局失人才 1/3工作項目延期 手術ICU護士較嚴重 病人組織憂質素降
醫局失人才 1/3工作項目延期 手術ICU護士較嚴重 病人組織憂質素降
遊蕩男閃出馬路 遭巴士撞傷
遊蕩男閃出馬路 遭巴士撞傷
「已覓夠土地」 政府停空置地申建過渡屋
「已覓夠土地」 政府停空置地申建過渡屋
港推進世界級科研 3大學校長談資金角色問題
港推進世界級科研 3大學校長談資金角色問題
舊賽片遭嵌《榮光》 棒總報警 國歌被換走 港協：網片難採行動只能靠警
舊賽片遭嵌《榮光》 棒總報警 國歌被換走 港協：網片難採行動只能靠警
李偕歐盟使節午餐 歐洲領事關注國安法引伸效應 港方否定批評
李偕歐盟使節午餐 歐洲領事關注國安法引伸效應 港方否定批評
支聯拒交資料案 鄒幸彤：沒權查哪些團體涉案
支聯拒交資料案 鄒幸彤：沒權查哪些團體涉案
破20騙案拘27人 涉款逾千萬
破20騙案拘27人 涉款逾千萬
江學禮料升國安處長 警隊執位 掌PR陳東同升高級助理處長
江學禮料升國安處長 警隊執位 掌PR陳東同升高級助理處長
三度侵犯6歲妹予30元掩口 青年認非禮罪
三度侵犯6歲妹予30元掩口 青年認非禮罪
私贈囚犯零食 懲教員認罪罰3000元
私贈囚犯零食 懲教員認罪罰3000元
江碧蕙控造假帳 1萬元保釋2月訊
江碧蕙控造假帳 1萬元保釋2月訊
大灣區GBA新聞：高學歷「95後」最青睞京滬深 收入京滬佔優 深圳創新突出
大灣區GBA新聞：高學歷「95後」最青睞京滬深 收入京滬佔優 深圳創新突出
灣區手記：黃碼驚魂 ／文：尚東美
灣區手記：黃碼驚魂 ／文：尚東美
大灣區GBA新聞：廣州全年賣地成交額少36%
大灣區GBA新聞：廣州全年賣地成交額少36%
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】觀世盃決賽 昔聚百萬大道今剩逸夫 返中大睇波 蔡子嘆「唔同以前」
【Emily】觀世盃決賽 昔聚百萬大道今剩逸夫 返中大睇波 蔡子嘆「唔同以前」
【Emily】灣仔稅局分段搬啟德 市民留意摸門釘
【Emily】灣仔稅局分段搬啟德 市民留意摸門釘
【Emily】換新鈔過年 月底可預約
【Emily】換新鈔過年 月底可預約
【Emily】星官透露：李家超係榴槤粉絲
【Emily】星官透露：李家超係榴槤粉絲
【Emily】《提子動畫廊》繪本派小學 宣傳防騙
【Emily】《提子動畫廊》繪本派小學 宣傳防騙
【Emily】港大演講廳以爸爸命名 黃英豪激動
【Emily】港大演講廳以爸爸命名 黃英豪激動