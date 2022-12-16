12款兔糧營養含量違歐洲指引

【明報專訊】寵物兔子的食糧除了草和新鮮的綠蔬菜外，亦包括預先包裝乾糧產品。消委會測試12款供成年兔子食用、聲稱為主食或副食的乾糧產品，發現全部樣本均有不同的營養問題，未能完全符合歐洲寵物食品的相關指引建議，消委會稱如長期作為主食，或損害兔子健康，建議飼養者留意兔糧的營養成分和餵飼分量。
消委會測試的12款乾糧樣本，有8款聲稱為全營養寵物食品，坊間普遍稱為「主食糧」，大部分主食糧樣本都說明需配合大量、甚至無限量的乾草餵飼。調查發現，當中5款主食糧驗出至少一種營養素，包括粗蛋白質、粗纖維、粗脂肪或澱粉質含量出現偏低或過高，其中澳洲的「VETAFARM Rabbit Origins Completely Balanced Diet」，3種主要營養素含量均未能符合歐盟指引，其粗纖維量低於相關建議，但粗脂肪和澱粉質含量則較相關建議為高。
逾五成維他命D含量未達標
消委會亦發現，全部樣本各有1至3種礦物質含量問題，包括鈣、磷、鈉、鎂含量或鈣磷比例等，未符合歐盟指引建議。另逾五成樣本的維他命D含量未符指引建議。消委會表示，鈣磷比例失衡，加上欠缺足夠咀嚼，可能令兔子牙齒過度生長甚或出現膿腫。
大部分主食糧樣本都說明需配合大量、甚至無限量的乾草餵飼，消委會總幹事黃鳳嫺稱乾草有豐富纖維及維他命D，對兔子牙齒健康重要，但她指其他營養素亦很重要，建議飼養者要計算兔子進食的營養素，盡量維持其均衡營養。