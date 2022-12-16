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信用卡回贈計劃 獎賞可差26倍 消委：限時計劃較恆常多魔鬼細節

【明報專訊】聖誕節臨近，港人外出慶祝及消費意欲大增，各信用卡發卡機構推出各稱簽帳獎賞現金回贈計劃，冀吸引消費者簽帳。消委會調查發現，信用卡現金回贈條件大不同，回贈比率可相差逾26倍；部分信用卡限時計劃獎賞看似較恆常計劃優惠，但附帶條件一般較多，這些計劃存在「魔鬼細節」，呼籲市民提防過度消費。

回贈比率介乎0.22%至6%

籲留意年費簽帳要求

消委會今年10至11月向20間發卡機構查詢有關信用卡簽帳獎賞現金回贈計劃的資料，及檢視1間銀行的相關網頁，調查發卡機構個人信用卡的恆常簽帳獎賞現金回贈計劃，並了解8至10月期間有效、推廣期限1個月或以上的限時簽帳獎賞現金回贈計劃，發現21間機構中，一般回贈比率介乎0.4%至0.5%。回贈比率最高達6%，較最低的0.22%相差逾26倍。

回贈比率最高的富邦銀行「富邦白金卡」，新台幣海外簽帳額外積分可達6%，比率最低的是中國建設銀行「eye信用卡」及「tiramisu信用卡」的積分獎賞計劃，簽帳滿9000元獲20元現金回贈。不過，兩張信用卡均豁免年費至另行通知，亦有額外積分獎賞計劃；「富邦白金卡」則需付1700元或550元的年費，但可豁免3年。

消委會又指出，部分信用卡限時計劃獎賞看似較恆常計劃優惠，希望藉此增加消費者在特定時間內的消費欲，但附帶條件一般較恆常計劃多，如大多設有發放金額上限、單一最低簽帳或每月合資格簽帳額要求一般會較恆常計劃高，現金回贈亦普遍需較長時間才存入持卡人帳戶。消委會總幹事黃鳳嫺形容推廣計劃具「魔鬼細節」，消費者欲「賺到盡」非易事，建議消費者可檢視所有計劃。

（消委報告）

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