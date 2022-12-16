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25款Gel甲油 17含歐盟禁用致癌物

【明報專訊】臨近節日，不少女士都會裝扮，「Gel甲」是其中一環。消委會測試25款水溶性樹脂指甲油產品（俗稱Gel甲油），發現17款樣本驗出最少一種歐盟禁用的致癌物，當中包括苯、甲醛及多環芳香烴。消委會稱對結果感意外，建議消費者避免使用含禁用致癌物的產品，已將相關樣本的測試結果轉交海關跟進。海關回覆，收到消委會報告後已立即跟進，試購懷疑不安全的產品做安全測試，仍在進行。

明報記者

1國產貨含致癌物苯

短期致頭痛長遠損神經

消委會參考歐盟《化妝品法規》，購入市面25款水溶性樹脂指甲油產品，測試指甲油有害物質的含量。結果顯示，全部樣本均未驗出N-亞硝胺或塑化劑，但有一款中國製產品驗出每公斤0.26毫克苯；另有3款韓國製產品驗出甲醛，驗出量介乎0.006%至0.010%，消委會指符合內地2015年《化妝品安全技術規範》中游離甲醛的總量不能超過0.2%的要求，但不符歐盟法規；另有14款產品驗出1至2種歐盟禁用的多環芳香烴（見圖）。

3韓貨驗出甲醛

消委會指出，苯屬歐盟《化妝品法規》及內地《化妝品安全技術規範》中的禁用物質，不能刻意添加於化妝品；其短期健康風險包括頭痛、暈眩及心跳加速，長期接觸可能構成致癌風險及損害神經和免疫系統。甲醛則是常見於化妝品的防腐劑，惟歐盟法規自2019年起禁止甲醛作為原材料添加於化妝品。另外，是次測試於樣本驗出的6種多環芳香烴，當中3種被歐盟列為禁用物質。消委會表示，苯的驗出量屬微量，但由於屬已知人類致癌物，建議消費者避免選用含苯的產品。

25款全含甲苯 籲孕婦哺乳者避用

此外，全部25款樣本均驗出屬「第二級生殖毒性」的甲苯，消委會指短暫暴露於甲苯之中，可能會刺激眼睛、呼吸道和皮膚，引致頭痛及肌肉疲勞，長期接觸或會影響肝臟、神經系統，和發育中的胎兒健康等。消委會表示，甲苯對發育的胎兒和兒童健康影響較大，孕婦和哺乳中的婦女應盡量避免使用含甲苯的產品。

消委會總幹事黃鳳嫺稱對測試結果感意外，建議避免使用存禁用致癌物的甲油，同時強調要由消費者自行評估風險。黃鳳嫺還稱，因甲苯是甲油普遍使用的溶液，建議孕婦減少使用凝膠指甲油，待胎兒出生才再「Gel甲」。

（消委報告）

相關字詞﹕指甲油 消委會

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