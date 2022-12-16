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採訪手記：入世衛免戴罩 吸自由空氣

【明報專訊】記者睽違3年出國，今次因公幹出訪瑞士，甫上機便可脫下口罩，呼吸自由的空氣，可算是一大樂事。是次到日內瓦公幹，基本上都不見有人戴口罩，即便在世衛園區亦如是。

記者約一個月前相約世衛人員訪問，世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）11月底直接與記者聯絡，稱可安排專訪世衛新冠疫情技術負責人范克爾克霍夫，其後相約在當地時間晚上6時在世衛總部見，記者因此有機會踏足這個關係全球衛生事務組織的大本營。

入內須出示針卡

當天記者完成日間工作後，乘日內瓦的公車前往世衛。世衛總部很大，但沒有很明確的告示牌，加上不少地方正有翻新工程，經一輪迷路及問路才成功找到目的地。在世衛園區，記者毋須戴口罩，亦不見職員戴口罩，唯獨進入總部時，須出示疫苗接種紀錄證明。記者其後在哈里斯帶領下進入總部。適逢世衛職員最近正搬遷辦公室，另有辦公室正翻新，走了一些時間才到達范克爾克霍夫的辦公室。

范克爾克霍夫的辦公室新簇整潔，桌上放了多塊瑞士朱克力，着記者不用客氣，隨便吃。她自言甚少接受傳媒單對單專訪，大多數都是出席記者招待會回應傳媒提問。最終訪問用了差不多45分鐘完成，她便要趕赴另一個工作晚宴。

專家：戴罩屬建議之一

可視場所通風度

香港一直維持口罩令，官員以前說要預防新冠病毒，近期又為戴口罩加添多一個理由——要預防流感；但在日內瓦，連世衛職員都不戴口罩。

范克爾克霍夫說戴口罩仍然是世衛其中一個建議的防疫措施，但同時亦可考慮場所的通風程度。她解釋，世衛總部的新辦公室裝有特設的通風系統，職員間亦有社交距離措施，加上他們亦須接種了疫苗才可進入辦公室，以上種種都可以防止病毒傳播。

（新冠疫情）

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