憶爆疫首兩年 「完全缺席」家庭生活

處理多次疫症 新冠最艱難

現年45歲的范克爾克霍夫與丈夫育有兩子，全家在日內瓦定居。對她來說，處理疫情最辛苦的是首兩年，幾乎放棄家庭生活，她稱該段時間自己在家庭是「完全缺席（completely absent）」，直言很想念與孩子及家人的相處時間，如與他們擁抱、聽家人笑聲，以及一同進餐的時光等。她表示正努力重建與家人相處的時刻。

訪武漢查源頭「印象深」

范克爾克霍夫透露，處理新冠疫情有不少印象深刻的時刻，當中包括為了解新冠病毒，2020年2月到訪中國內地，親身調查新冠病毒的爆發；亦想起自己為處理新冠，度過了無數個「遲睡早起」的日子。

被問到在世衛工作的感受，她說在工作期間遇上許多很好的人，可與有本領的人共事，她感幸運。她提到，她自2020年起便多次與世衛總幹事譚德塞一同出席記者會，她亦會在世衛的社交平台，透過直播形式回應公眾提問，對於可代表世衛感到榮幸。

（新冠疫情）