憶爆疫首兩年 「完全缺席」家庭生活

【明報專訊】世衛新冠疫情技術負責人范克爾克霍夫過往曾處理多次公共衛生危機，包括MERS（中東呼吸綜合症）及豬流感H1N1流感大流行。不過，范克爾克霍夫指出，新冠病毒所爆發的公共衛生危機是最難處理的挑戰。她稱過去3年一直忙於工作，未有特別為意工作所帶來的壓力。疫情亦令她「缺席」兩年與家人相處的時間。然而，她在訪問中回想起在世衛工作的種種時，坦言對於自己可處理這麼多壓力感到驚訝。
處理多次疫症 新冠最艱難
現年45歲的范克爾克霍夫與丈夫育有兩子，全家在日內瓦定居。對她來說，處理疫情最辛苦的是首兩年，幾乎放棄家庭生活，她稱該段時間自己在家庭是「完全缺席（completely absent）」，直言很想念與孩子及家人的相處時間，如與他們擁抱、聽家人笑聲，以及一同進餐的時光等。她表示正努力重建與家人相處的時刻。
訪武漢查源頭「印象深」
范克爾克霍夫透露，處理新冠疫情有不少印象深刻的時刻，當中包括為了解新冠病毒，2020年2月到訪中國內地，親身調查新冠病毒的爆發；亦想起自己為處理新冠，度過了無數個「遲睡早起」的日子。
被問到在世衛工作的感受，她說在工作期間遇上許多很好的人，可與有本領的人共事，她感幸運。她提到，她自2020年起便多次與世衛總幹事譚德塞一同出席記者會，她亦會在世衛的社交平台，透過直播形式回應公眾提問，對於可代表世衛感到榮幸。
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