動態清零難續 歡迎華放寬 信港已汲第五波教訓

不期望一下子完全撤限

記者回港後再向世衛查詢對於中國最新放寬防疫政策的看法，世衛發言人表示可根據上周的訪問內容，世衛立場維持不變。

至於本港疫情狀况，范克爾克霍夫表示，她留意到香港曾經歷數波疫情，形容第五波疫情對香港而言是一大挑戰，當時香港新冠患者死亡率上升，尤其集中在長者，但她說，每個國家或地區的政府都會從每一波疫情汲取教訓，認為港府亦已從中汲取教訓。

樂見彈性調整 疫策不應損人權

被問到現時本港是否有條件放寬口罩令及疫苗通行證等措施，范克爾克霍夫說她未能具體掌握香港情况，但稱世衛會嘗試確保每個政府的政策均具有足夠的靈活性。她指應對新冠有不同的防疫措施，例如戴口罩、處理好通風系統、定期檢測確診數字等，而戴口罩是其中一個有效防疫措施，但世衛樂見政府因應疫情狀况而調整措施。她舉例稱，有部分國家重新要求民眾再戴口罩，社區不應對此感到驚訝。

在香港，5歲或以上小童進出處所亦須使用疫苗通，學校亦不允許沒接種疫苗的學童參與課外活動，曾有批評指相關措施損害兒童權益，范克爾克霍夫回應稱，各地政府都曾採用部分強制手段，世衛一直鼓勵政府好好運用政策處理疫情，同時強調政府處理疫情時不應犧牲人權。范克爾克霍夫補充，這是回應各國狀况，非單單回應本港狀况。

（新冠疫情）