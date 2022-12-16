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世衛專家：宣布結束大流行時機未到 指條件複雜 不可單靠接種死亡率界定

【明報專訊】新冠疫情前年起在全球廣泛傳播，成為全球公共衛生危機，世衛前年3月宣布新冠疫情「大流行」（pandemic）至今已近3年，如今世衛何時宣布結束新冠「大流行」成為全球焦點。世衛新冠疫情技術負責人范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）在瑞士日內瓦世衛總部接受本報專訪時透露，世衛原期望各國可於今年底結束緊急狀態，但現在未能達成，而宣布結束大流行的條件複雜，不可單靠疫苗接種率及死亡率劃界線。她又說確診數字被低估，加上變種肆虐，無法預測新冠大流行何時結束。

明報記者 陳萃屏日內瓦報道

范克爾克霍夫是來自美國的流行病學家，現時除了是世衛新冠疫情技術負責人，亦是世衛新興疾病及人畜共患傳染病部門負責人，是前年初到訪武漢調查新冠疫情爆發的世衛專家之一。本報記者本月6日到世衛日內瓦總部訪問范克爾克霍夫，她分析全球疫情時，稱現時專家已掌握病毒的傳播、可如何減低病毒影響等資訊。此外，世界各地藥廠亦已研發很多疫苗，形容是科學成就。不過，她認為專家掌握的資訊仍不足夠，例如病毒如何進化、長新冠會對醫療系統造成怎樣的負擔，還有新冠長遠對心、肺和腦部的影響等，認為新冠病毒仍有不少未知數。

進化過程後遺影響仍未知

全球不少國家或地區去年起逐步解封，以歐洲為例，不少地方毋須戴口罩，入境亦毋須出示任何檢測證明。世衛總幹事譚德塞月初表示，相信全球九成人口對新冠有一定抵抗力，距離可公布結束疫情大流行緊急階段再邁進一步，但時機未到（we are not there yet）。范克爾克霍夫向本報透露，相信疫情大流行仍會持續一段時間，世衛正嘗試讓每個國家結束緊急狀態，曾期望所有國家可於今年底前達成，但現時仍未到此階段。

范克爾克霍夫解釋，世衛其中一個目標是令全球所有國家七成人已接種第一劑疫苗，當中所有高危人士及醫護人員須全數接種，惟現時仍未達標，全球仍有三成人完全未打針，因此緊急狀態未能結束。

接種未達標 緊急狀態持續

她又說，本月初全球一周死亡人數仍達8000至1萬，形容不可接受。被問到是否只要將全球疫苗接種率提升及將死亡人數降至某水平，便可考慮結束大流行，她強調結束大流行條件複雜，無法單在死亡率或接種率上「劃線」，或達到某個目標便結束。她說世衛緊急委員會正討論結束緊急狀態的條件，但相關條件複雜。

抗疫疲勞 漸輕視疫情

憂低估確診數字 醫療受壓

范克爾克霍夫又指現時不論高收入或低收入地區的醫療系統均十分脆弱，因人們對疫情相當厭倦（exhausted），而對不少國家新冠疫情亦已不再是最重要、最緊急處理的事，有國家每周才呈報一次確診數字，以致世衛掌握疫情的資訊減少。她相信新冠確診數字被低估，憂慮這些潛在的個案會對醫療系統造成壓力。她說全球都正與病毒共存，但不代表什麼也不做，期望各國政府可負責任，監測疫情確保醫療系統穩健。

（新冠疫情）

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