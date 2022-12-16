現屆15人全數連任 李慧琼霍啟剛等6政協「轉跑道」

今次人大代表選舉有1423名選民，昨日共1273人出席投票。

得票率遜去年立選 梁美芬：與預計相若

對於今次選舉得票較去年立法會選舉得票率微跌，梁美芬回覆本報查詢時稱滿意今次得票，與選前預計相若，指今次選舉投票人數較少，而且她是參選人代的「新丁」，不少對手均是現任人代和政協，經驗豐富，認為兩場選舉有一定分別。

另外，去年曾參選立選選委會界別6人中，只有孫中山家族後人孫偉勇當時未能當選議員，取得891票，得票率約62%，而昨日人代選舉他取得1014票當選，得票率約79%，上升約17個百分點。

值得留意是，今次當選的有15人為現屆人大代表，其中只有香港中醫中藥界聯合總會長李應生未能取得1000票以上，獲993票，得票率為78%；得票率最高為科大校長朱葉玉如，達98.5%。

6名全國政協委員「轉跑道」成功，包括取得1248票的「票王」霍啟剛、青聯前主席樓家強、全國婦聯執委凌友詩、立法會議員李慧琼、陳仲尼、黃英豪，全數得票率達92%以上。

身兼立法會議員的有12人（見表）全數當選，佔整體當選人的1/3，另有兩人為特區政府前官員：前運輸及房屋局長陳帆及前資訊科技總監楊德斌。上述14人得票率均超過90%。