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工聯會人代選舉受挫 回歸後首僅奪一席 被問接任常委否 馬逢國：如有需要不妨嘗試

【明報專訊】第十四屆港區人大代表選舉昨日舉行，42人競逐36個人代席位，民建聯主席李慧琼、前運輸及房屋局長陳帆、經民聯梁美芬等當選。不過，工聯會選情失利，今屆派兩人出戰僅會長吳秋北當選，失去自回歸以來均擁有的其中一席。新一屆港區人代選出後，下任人大常委人選備受關注，連任人代的馬逢國稱如果有需要，外界亦有期望，他不妨嘗試接任常委，但強調不會主動尋求擔任。

科大校長膺「票后」 陳帆當選

港區人大代表選舉昨早在灣仔會展舉行，今次選舉有1420名選民，昨日共1273人出席投票。科大校長、現屆人代朱葉玉如以1254票成為「票后」，立法會議員霍啟剛以1248票成為「票王」。15名現屆人代全數連任，包括馬逢國、吳秋北、陳勇、陳曼琪、陳曉峰等。

吳秋北連任 落選謝愛紅：勞工代表不足

工聯會自回歸以來均有至少兩席港區人代，但今屆選情失利，接棒前榮譽會長鄭耀棠的副會長謝愛紅得889票排第37，以46票之差落敗，吳秋北則連任。謝愛紅對結果感可惜，估計敗選主因知名度不足，加上競選時間短，無充足時間與各界選委溝通。對於工聯會失去一席，她稱感遺憾，亦認為勞工界代表不足。

現任全國人大常委譚耀宗將退下火線，多名被視為接任人選的候選人均當選人代，其中由政協「轉跑道」參選的李慧琼以1243票排名第4，同為現屆人代的立法會議員馬逢國及吳秋北，分別獲1216票及1212票，梁美芬則以1190票，與凌友詩並列第17。曾任港區人代團長的馬逢國被問到會否考慮出任常委時說，「如有這個需要，大家有期望，我不妨嘗試」，但稱不會主動尋求接任。他強調推舉人大常委「不是一個人的事」，新任人代將會互動醞釀人選。

李慧琼當選後表示，暫時未有人就常委人選接觸她，又認為常委一職是「非常大的挑戰」。她重申常委需獲中央信任和各界支持，中央自有安排，個人意願不是考慮因素。吳秋北同未正面回應是否有意出任常委，稱期待先做好本職工作才想其他事。梁美芬拒絕估計誰人接任常委，稱多名當選人均有豐富經驗。她表示，多年來一直希望參選人代，對當選感開心，未來冀擔任國家與國際之間的橋樑，並在內地與外國「說好香港故事」。

投票率新低 譚惠珠：或因病缺席

有5名落選人被列入遞補名單，倘有席位出缺將依次遞補，包括謝愛紅、立法會前主席范徐麗泰兒子范駿華、保良局主席陳正欣等。昨日共有1273名選舉會議成員出席投票，投票率為89.6%；翻查過去3屆人代選舉，投票率均超過九成。對於逾百人缺席投票，選舉會議主席團發言人譚惠珠稱，部分人或因病缺席，不想估計缺席原因。

相關字詞﹕馬逢國 工聯會 人大選舉

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