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8準則管教師 發粗言帖文收譴責 違指引者嚴重可釘牌 蔡若蓮：勿以為社交平台是私人空間

【明報專訊】教育局昨推出《教師專業操守指引》，列8項教師專業操守準則，以及其相應「應該」和「不應該」的行為。指引亦附有11宗被懲處的個案，有6宗教師釘牌的案件，3宗被判囚。不涉刑事而被釘牌個案，包括用失實通識教材、向女學生傳性相關露骨內容的信息等；亦有教師曾因在社交平台發布僅朋友可閱的「大量粗言穢語和侮辱他人的言論」而收譴責信。教育局長蔡若蓮稱，教師勿以為社交平台是私人空間，其實很多人看到。她稱指引為保障學生福祉、守護教育專業而訂立，認為並非要求教師「飛天遁地」，「唔係（要做）聖人，其實大部分（要求）你都做到」。

蔡稱非要求教師當聖人 「大部分都做到」 準則涵專業信念、恪守法治、以身作則等

長30頁的《教師專業操守指引》（指引）昨出爐，歸納8項教師應有的專業操守準則，包括「專業信念」、「恪守法治」、「以身作則」等。

指引羅列11宗被教育局釘牌、發譴責信或警告信的個案（見表），包括有教師在社交平台發布「大量粗言穢語和侮辱他人的言論」，即使設置為與朋友之間的私人分享，相關帖文仍流出「朋友圈」以外至家長和學生。教育局稱，該教師嚴重影響教師形象、家長和大眾對教師的信心，向其發出譴責信。

被問發表不同意政府言論違指引否 教局：難一概而論 看專業身分、言辭

蔡若蓮昨表示，教師的社交平台「很多人會看到」，包括家長、校友、學生等，「一日老師，一世老師」，着教師勿以為社交平台是私人空間。

至於教師在社交平台就社會議題表態，或發表不同意政府意見的言論會否違反指引，教育局副秘書長陳慕顏稱，要視乎有關內容是否有違教師的專業身分、所用言辭是否恰當，難一概而論。她又稱局方諮詢業界意見時，未收到任何意見表示指引會收窄教師的私人言論空間。

案例所見，兩名教師涉教學問題被釘牌，有教師用「大量偏頗的教材教授高中通識教育科」；亦有教師「在初小常識科有關中史的課堂上，多次講授失實的教學內容」。指引提及，教師不應傳遞或轉發不真確或意識不良的信息或資料、不應「因個人的立場而選取並不符合教育局及相關指引的教材」等。

被問到教師是否已沒有空間自行選用合適的教材，蔡若蓮稱，正是因為有空間才會提及有關要求，至於何謂意識不良亦很清楚，舉例稱有些教材「有意無意間講某些民族一定污糟邋遢」，便是偏頗。

如何教六四、反修例才算不偏頗 「受過訓都知道」

若教師堂上談六四、2019年反修例，應如何教才不偏頗？蔡若蓮稱不會明確指出應怎樣教，但「任何一個受過訓的老師都知道」，指若教師不知道教材是否合適則是不專業。蔡又強調每宗個案會被獨立考慮，指引列出有關例子並不代表日後發生同類的事件就會按照有關例子中的方法處理。

中學校長會盼設業界組織處理個案

中學校長會主席連鎮邦認為，推出指引是提升教師專業第一步，但期望當局之後制定一個具法定地位的教育人員專業組織，在政府主導外，容許學界持份者透過該組織一同處理涉教師專業個案，「彰顯公平公正，有程序公義，並提高透明度，都讓學界更加安心」。他又說，指引未明確交代被停牌教師重新註冊的程序，建議局方廣納意見，再解說詳情。

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