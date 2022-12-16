灣區手記：黃碼驚魂 ／文：尚東美

記者自己從未遭遇紅、黃碼，但身邊不少朋友有此經驗。至11月下旬，疫情愈見嚴峻，某天記者收到一條SMS：「廣州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室提醒您：近期因疫情防控需要，相關重點場所涉及人員會被賦黃碼」，之後稱如果7天內發現自己黃碼，須向社區報備、到指定核酸點「三日兩檢」云云。

記者急忙查看健康碼，幸好還是綠色。那這條SMS什麽意思？翻查新公布的風險區，確有一處地方，記者在其劃為風險區的兩天前去過，會不會因此在7天內被賦黃碼？唯有每隔一會就打開看看，但一直都顯示綠色。

翌日，恰好看到「廣東發布」官方微信公眾號一篇文章解釋黃碼的規則，那條SMS其實是對所有黃碼者的提示，假如已按要求驗核酸，健康碼會自動轉綠；但有時黃碼人群較多，SMS發送滯後，可能健康碼已轉綠，才收到黃碼提示。

那就是說，勤驗核酸確能「防身」，記者的黃碼未及被看到就消失，就像不曾存在。不過現在「時代變了」，核酸點都撤走了，聽說旁邊的公司，黃碼員工也可照常上班，誰還怕它呢？

文：尚東美