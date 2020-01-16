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大灣區GBA新聞：高學歷「95後」最青睞京滬深 收入京滬佔優 深圳創新突出

【明報專訊】二十大報告強調「人才是第一資源」，各地「求才若渴」。中國著名經濟學家任澤平上月發表「中國城市95後人才吸引力排名：2022」報告，聚焦今年內地95後（1995年或以後出生，16至27歲）青年人才的城市流動趨勢。報告指出，京深滬是最具95後人才吸引力的內地城市，而且能吸引較多碩士及以上的高學歷人士。

報告採用內地網上招聘平台「智聯招聘」中，大約2400萬年齡介乎16至27歲的活躍用戶求職行為數據等分析，以探討95後人才特徵及流動趨勢。報告指出，95後人才中，約一半即1200萬用戶為跨城求職者；在綜合各城市不同學歷人才流入、收入水平、創新、文娛等指標，得出95後人才吸引力城市排名，北京、深圳、上海位居前三，廣州、杭州、南京、蘇州、成都、武漢、佛山依次位居前十。

穗深互為外流目標首位

細分收入、創新、文娛等指標分析，京深滬對高學歷人才的匯聚效應明顯，成都、南京、杭州等主要二線城市跟隨其後，反而廣州在吸引高學歷人才上只能排第7；在收入方面，以人均可支配收入為標準，北京、上海及長三角城市顯然更有優勢，深圳在收入的吸引力略遜，但創新方面活力突出，以每萬人專利授權數量去排名，深圳為第一，而且前十城市中，5城位於廣東省、4城位於江蘇省，可見粵蘇兩省的創新力較強。至於文娛方面，報告以每百萬人的戲院數量為標準，拉薩、三亞排名靠前，珠海排第三（表一）。

從四大一線城市的人才來源和去向看，從北京流出的95後人才主要目的地為上海，而從上海流走的人才則主要流向北京，北京和上海互為人才外流目標城市第一位，不過因為上海近兩年放寬人才落戶條件，相對北京來說落戶政策更寬鬆，因此從北京流向上海的人才較上海流向北京的人才為多。

深圳和廣州亦呈現人才「交換」，無論是流出或流入都是以對方城市為首選，此外，廣州流向深圳的人才多於深圳流向廣州的人才，報告認為與深圳經濟發展潛力和創新動力高於廣州相關。另外，在廣佛一體化概念下，佛山是除深圳之外，與廣州人才「交流」最多的城市（表二）。

報告倡戶籍改革 撤遷徙限制

報告指出，人口是經濟社會發展基礎，人才更是第一資源，在老齡化、少子化背景下，多數城市面臨年輕人口萎縮、人口快速老化問題，近年來各城市紛紛加入搶人才大戰，也就是要搶年輕人口；但報告認為，搶人才亦應充分尊重人口和產業向優勢區域聚集，以及城市發展的客觀規律，按各地比較優勢順勢而為，並建議進一步深化推進戶籍制度改革，消除人口遷徙的枷鎖，讓青年人才更自由流動。

明報記者

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