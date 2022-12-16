支聯拒交資料案 鄒幸彤：沒權查哪些團體涉案

下周四結案陳辭

3名被告為前支聯會副主席鄒幸彤、前常委鄧岳君及徐漢光，均否認《港區國安法》實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料」罪。

控方早前申請公眾利益豁免權（Public Interest Immunity，即PII）獲批，隱去與支聯會有聯繫的6個政治組織及一名人士身分。控方署理助理刑事檢控專員張卓勤昨繼續盤問鄒幸彤時，屢次談及該些組織和人士，遭國安法指定法官、主任裁判官羅德泉指出，控方曾反對鄒就其身分詢問國安處署理高級警司洪毅，故鄒不能披露，而鄒的猜測亦「沒有意義」。

鄒於覆問時表示，警方先要支聯會調查涉案團體，「即係要我哋做埋國安嗰份嘅工作」，警方花上數個月也未能證明支聯會是「外國代理人」，卻要他們辨別符合定義的團體，並在兩周內交出相關來往資料。鄒強調，支聯會的使命是監察公權力，亦不應反過來協助在組織之間互相揭發，他們拒絕作為散播恐懼的幫兇。

【案件編號：WKCC 3633/21】