李偕歐盟使節午餐 歐洲領事關注國安法引伸效應 港方否定批評

據悉，今次是港府與歐盟半年一次的午餐會，雙方輪流做東；港府方面除李家超還有政務司長陳國基、文體旅局楊潤雄及創科局長孫東。特首辦發言人不評論個別會面內容。歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳說，會上討論許多共同關心的話題，大家暢所欲言。

消息稱，李家超在會上提及「以結果為目標」的管治策略，並提及對合作持開放態度。至於防疫，港方重申放寬方向，不會走回頭路。

中方與歐盟關係回暖，中方月初稱準備恢復暫停了12年的中歐人權對話。香港與歐盟派出商貿官員進行的年度系統對話，自2019年11月後因疫情暫停3年，目前未知明年會否恢復。

李：中文報業有責說出真實香港好故事

另外，李家超出席世界中文報業協會年會稱，任何負責任媒體工作者都不能接受虛假信息當新聞報道，更別說放在頭條甚至置頂。他強調所有媒體都要提防有人假藉新聞工作之名行破壞新聞自由之實，「更要向偽裝新聞工作者說不，保持距離」。他稱，面對外部勢力針對香港惡意抹黑和霸凌，中文報業有責任向世界說出真實的香港好故事。