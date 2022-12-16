港聞

港聞二

李偕歐盟使節午餐 歐洲領事關注國安法引伸效應 港方否定批評

【明報專訊】特首李家超本周初率領多名官員與歐盟成員國駐港全體使節會面及共進午餐，是李上任後首次。據本報了解，會面觸及《港區國安法》及本港防疫策略，據悉有外國領事關注國安法，說包括外國政府及企業在內的國際社會都密切關注香港法治及國安法情况，包括國安法引伸效應，港方重申既定立場，否定西方國家對國安法批評。

據悉，今次是港府與歐盟半年一次的午餐會，雙方輪流做東；港府方面除李家超還有政務司長陳國基、文體旅局楊潤雄及創科局長孫東。特首辦發言人不評論個別會面內容。歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳說，會上討論許多共同關心的話題，大家暢所欲言。

消息稱，李家超在會上提及「以結果為目標」的管治策略，並提及對合作持開放態度。至於防疫，港方重申放寬方向，不會走回頭路。

中方與歐盟關係回暖，中方月初稱準備恢復暫停了12年的中歐人權對話。香港與歐盟派出商貿官員進行的年度系統對話，自2019年11月後因疫情暫停3年，目前未知明年會否恢復。

李：中文報業有責說出真實香港好故事

另外，李家超出席世界中文報業協會年會稱，任何負責任媒體工作者都不能接受虛假信息當新聞報道，更別說放在頭條甚至置頂。他強調所有媒體都要提防有人假藉新聞工作之名行破壞新聞自由之實，「更要向偽裝新聞工作者說不，保持距離」。他稱，面對外部勢力針對香港惡意抹黑和霸凌，中文報業有責任向世界說出真實的香港好故事。

相關字詞﹕李家超 歐盟駐港澳辦事處

上 / 下一篇新聞

8準則管教師 發粗言帖文收譴責 違指引者嚴重可釘牌 蔡若蓮：勿以為社交平台是私人空間
8準則管教師 發粗言帖文收譴責 違指引者嚴重可釘牌 蔡若蓮：勿以為社交平台是私人空間
「應」「不應」行為適時更新 蔡若蓮：紅線非由教局任劃
「應」「不應」行為適時更新 蔡若蓮：紅線非由教局任劃
被匿名投訴出席集會 收警告信教師求職屢碰壁 嘆如釘牌
被匿名投訴出席集會 收警告信教師求職屢碰壁 嘆如釘牌
工聯會人代選舉受挫 回歸後首僅奪一席 被問接任常委否 馬逢國：如有需要不妨嘗試
工聯會人代選舉受挫 回歸後首僅奪一席 被問接任常委否 馬逢國：如有需要不妨嘗試
現屆15人全數連任 李慧琼霍啟剛等6政協「轉跑道」
現屆15人全數連任 李慧琼霍啟剛等6政協「轉跑道」
海外律師能否參與國安案 陳弘毅：未必需釋法 本地層面可解
海外律師能否參與國安案 陳弘毅：未必需釋法 本地層面可解
世衛專家：宣布結束大流行時機未到 指條件複雜 不可單靠接種死亡率界定
世衛專家：宣布結束大流行時機未到 指條件複雜 不可單靠接種死亡率界定
動態清零難續 歡迎華放寬 信港已汲第五波教訓
動態清零難續 歡迎華放寬 信港已汲第五波教訓
憶爆疫首兩年 「完全缺席」家庭生活
憶爆疫首兩年 「完全缺席」家庭生活
採訪手記：入世衛免戴罩 吸自由空氣
採訪手記：入世衛免戴罩 吸自由空氣
25款Gel甲油 17含歐盟禁用致癌物
25款Gel甲油 17含歐盟禁用致癌物
信用卡回贈計劃 獎賞可差26倍 消委：限時計劃較恆常多魔鬼細節
信用卡回贈計劃 獎賞可差26倍 消委：限時計劃較恆常多魔鬼細節
12款兔糧營養含量違歐洲指引
12款兔糧營養含量違歐洲指引
院舍爆疫 林正財倡亞博河套醫院收長者 醫生：陌生環境隔離損健康 多輕症促留院舍治療
院舍爆疫 林正財倡亞博河套醫院收長者 醫生：陌生環境隔離損健康 多輕症促留院舍治療
醫局失人才 1/3工作項目延期 手術ICU護士較嚴重 病人組織憂質素降
醫局失人才 1/3工作項目延期 手術ICU護士較嚴重 病人組織憂質素降
遊蕩男閃出馬路 遭巴士撞傷
遊蕩男閃出馬路 遭巴士撞傷
「已覓夠土地」 政府停空置地申建過渡屋
「已覓夠土地」 政府停空置地申建過渡屋
港推進世界級科研 3大學校長談資金角色問題
港推進世界級科研 3大學校長談資金角色問題
舊賽片遭嵌《榮光》 棒總報警 國歌被換走 港協：網片難採行動只能靠警
舊賽片遭嵌《榮光》 棒總報警 國歌被換走 港協：網片難採行動只能靠警
支聯拒交資料案 鄒幸彤：沒權查哪些團體涉案
支聯拒交資料案 鄒幸彤：沒權查哪些團體涉案
破20騙案拘27人 涉款逾千萬
破20騙案拘27人 涉款逾千萬
江學禮料升國安處長 警隊執位 掌PR陳東同升高級助理處長
江學禮料升國安處長 警隊執位 掌PR陳東同升高級助理處長
三度侵犯6歲妹予30元掩口 青年認非禮罪
三度侵犯6歲妹予30元掩口 青年認非禮罪
私贈囚犯零食 懲教員認罪罰3000元
私贈囚犯零食 懲教員認罪罰3000元
江碧蕙控造假帳 1萬元保釋2月訊
江碧蕙控造假帳 1萬元保釋2月訊
大灣區GBA新聞：高學歷「95後」最青睞京滬深 收入京滬佔優 深圳創新突出
大灣區GBA新聞：高學歷「95後」最青睞京滬深 收入京滬佔優 深圳創新突出
灣區手記：黃碼驚魂 ／文：尚東美
灣區手記：黃碼驚魂 ／文：尚東美
大灣區GBA新聞：廣州全年賣地成交額少36%
大灣區GBA新聞：廣州全年賣地成交額少36%
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】觀世盃決賽 昔聚百萬大道今剩逸夫 返中大睇波 蔡子嘆「唔同以前」
【Emily】觀世盃決賽 昔聚百萬大道今剩逸夫 返中大睇波 蔡子嘆「唔同以前」
【Emily】灣仔稅局分段搬啟德 市民留意摸門釘
【Emily】灣仔稅局分段搬啟德 市民留意摸門釘
【Emily】換新鈔過年 月底可預約
【Emily】換新鈔過年 月底可預約
【Emily】星官透露：李家超係榴槤粉絲
【Emily】星官透露：李家超係榴槤粉絲
【Emily】《提子動畫廊》繪本派小學 宣傳防騙
【Emily】《提子動畫廊》繪本派小學 宣傳防騙
【Emily】港大演講廳以爸爸命名 黃英豪激動
【Emily】港大演講廳以爸爸命名 黃英豪激動