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舊賽片遭嵌《榮光》 棒總報警 國歌被換走 港協：網片難採行動只能靠警

【明報專訊】香港棒球總會昨日發聲明稱，有人在YouTube上載一段2010年香港男子棒球隊出賽台灣的片段，將賽前播放中華人民共和國國歌部分修改成其他音樂，棒總稱已向警方求助。本報網上所見，涉事影片將《義勇軍進行曲》更改為《願榮光歸香港》，影片標題為「香港國歌（KUSO）」（KUSO即惡搞）。港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜表示，屬會難對網上片段採取行動，只能依賴警方執法。警方稱，周二（13日）接獲相關報案，暫列求警調查，如發現違法行為會調查及執法。

棒總聲明稱，本月13日接獲消息，有人11月14日在YouTube上載一段香港男子棒球代表隊2010年在台灣參加第17屆洲際盃，中華隊對香港隊比賽前列隊播放中華人民共和國國歌，但被修改為其他歌曲。棒總已向港協暨奧委會、康文署、世界棒壘球總會、亞洲棒球總會及洲際盃主辦單位中華民國棒球協會呈報，並按港協暨奧委會指示向警務處求助和協助調查，棒總強烈譴責事件。

影片標題列明惡搞 稱「練習影音剪輯」

翻查棒總聲明所指的YouTube帳號在11月14日上載的影片，標題為「香港國歌（KUSO） National Anthem of Hong Kong （Hong Kong protest songs）」，影片播放兩隊賽前奏國歌環節，並將原來的《義勇軍進行曲》改為《願榮光歸香港》。影片簡述稱為練習影音剪輯作實驗練習之用。

王敏超：指引只針對奏放 難管網上

楊祖賜表示，得悉棒球總會已報警求助，他稱屬會對網上片段難有任何行動回應，加上事涉刑事成分，只能依賴警方執法，故建議屬會報警。楊又稱近日政府正跟進Google搜尋置頂事宜，相信當局會有適當處理。港協暨奧委會副會長王敏超稱，港協指引只針對現場奏放國歌，難以規管網上行為。

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