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2022年12月15日星期四
港聞二
明年所有院舍准輸勞 審批繞勞顧會 盼額外引援3000 勞界批架空 業界稱杯水車薪
業界籲勿集中「內援」 勞福局：無設限但文化較合適
稱靠承建商申請常現延誤 建造商會盼政府主動輸勞
精進承建 工字鐵突塌奪命 工人獨自清拆 工會：接連出事係管理問題
專家：拆工字鐵須TCP監督 依序清拆鋼索「碼實」
Google：不人為操控搜尋結果 外交部：有義務傳正確信息
放寬入境 航企未擬重返加快復飛 學者：航線被搶走 短期難收復 旅議會：取決內地通關
抵港獲藍碼方便堂食 有旅客批安排混亂
東南亞業界訪港 菲：遊客憂被隔離
確診者安心紀錄存7年 私隱署：無法定時限
控方申557「立場文」列表呈堂 稱警遲報「對控方先係失利」
改詞「粗口版國歌」辱國旗 認4罪青年判入教導所
任保健中心董事 江碧蕙涉造假帳
涉非禮外傭重審 八旬英籍醫罪脫
九手足散聚 獨四妹未尋回 丁氏盼圓父母遺願 冬至重逢「追番童年」
樓梯底老舖原遭逼遷 「標記蔴雀」改裝可續營業
政府全職合約僱員整體減 資助處、司法機構、稅務局增
經民聯倡樓市分階段撤辣
警破酒店毒窟 拘11男女
發訊「抱歉請保重」 西裝纖維沾胸圍 圖姦案陳奮不獲訟費
公院頂住疫彈 醫局歸功新設「應變指揮中心」
結業同月仍售療程 美容院董事被捕
控起底工程經理准保釋 只可用無網絡「齋機」
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【Emily】港辦亞洲文化論壇 俄國首次參與
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【Emily】建造商會推ESG App 工友飲水儲分換獎品
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【明報專訊】（請看附圖）
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