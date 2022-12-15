港聞

港聞二

政府全職合約僱員整體減 資助處、司法機構、稅務局增

【明報專訊】政府不時聘請非公務員合約僱員，應付政府部門運作。公務員事務局早前向立法會提交文件，根據每個年度統計，截至今年6月30日，政府聘用9903名全職合約僱員，比去年同期少逾2100人或17.5%。本報按文件內數據統計，發現今個年度聘請最多全職合約僱員的政府部門分別為在職家庭及學生資助事務處、司法機構及稅務局，分別為45、44和37人；按年計分別增加12%、34%和22%。

資助處增聘最多

每月額外人手開支150萬

根據公務員事務局增聘合約僱員的文件，截至今年6月30日，在職家庭及學生資助事務處現有406名全職合約僱員，司法機構有173名，稅務局則有202名。本報曾向3個部門查詢增聘人手原因和涉款，增聘最多的在職家庭及學生資助事務處回覆稱，相關職位主要職責是處理在職家庭津貼申請審批工作，每月額外人手開支約150萬元，會不時檢討人手需求和根據運作需要，以合適條款僱用。

至於司法機構回覆本報查詢時，則稱增聘全職合約員工主要是加強人手，應付提升資訊科技服務工作，以及為增聘的暫委法官和司法人員提供行政支援；相關職位的開支為平均每月約150萬元；又稱會不時檢視人手需求，因應長遠運作和服務需求，以及審慎運用公共資源的前提下，考慮將部分合約僱員以公務員職位取代。

暫委法官司法人員增

司法機構需聘支援人手

稅務局回覆稱，聘非公務員合約僱員主要為應付臨時及季節性需求，以紓緩短暫人手短缺情况，包括支援稅務局按「啟德發展計劃」遷往新稅務中心，以及「部門資訊科技計劃」；相關職位涉款開支平均每月約80萬元。

另外，文件亦提到今年度合約僱員人數中，約有一半是應付有時限或屬季節性的運作及服務需求，待工作完成後會刪除這些崗位。今年度比去年同期大幅減少，當局解釋主要因為一些一次過的大型項目已經完成，導致需要的合約僱員減少，例如人口普查和立法會選舉相關工作等。

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