政府全職合約僱員整體減 資助處、司法機構、稅務局增

資助處增聘最多

每月額外人手開支150萬

根據公務員事務局增聘合約僱員的文件，截至今年6月30日，在職家庭及學生資助事務處現有406名全職合約僱員，司法機構有173名，稅務局則有202名。本報曾向3個部門查詢增聘人手原因和涉款，增聘最多的在職家庭及學生資助事務處回覆稱，相關職位主要職責是處理在職家庭津貼申請審批工作，每月額外人手開支約150萬元，會不時檢討人手需求和根據運作需要，以合適條款僱用。

至於司法機構回覆本報查詢時，則稱增聘全職合約員工主要是加強人手，應付提升資訊科技服務工作，以及為增聘的暫委法官和司法人員提供行政支援；相關職位的開支為平均每月約150萬元；又稱會不時檢視人手需求，因應長遠運作和服務需求，以及審慎運用公共資源的前提下，考慮將部分合約僱員以公務員職位取代。

暫委法官司法人員增

司法機構需聘支援人手

稅務局回覆稱，聘非公務員合約僱員主要為應付臨時及季節性需求，以紓緩短暫人手短缺情况，包括支援稅務局按「啟德發展計劃」遷往新稅務中心，以及「部門資訊科技計劃」；相關職位涉款開支平均每月約80萬元。

另外，文件亦提到今年度合約僱員人數中，約有一半是應付有時限或屬季節性的運作及服務需求，待工作完成後會刪除這些崗位。今年度比去年同期大幅減少，當局解釋主要因為一些一次過的大型項目已經完成，導致需要的合約僱員減少，例如人口普查和立法會選舉相關工作等。