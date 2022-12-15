樓梯底老舖原遭逼遷 「標記蔴雀」改裝可續營業

業主交新圖則 初步符安全例

景叔得知消息後表示非常開心及感恩，說喜獲消息前感到迷惘，「現時只希望一切順利」。景叔透露，業主早前找來則師畫圖則，並交予屋宇署審核。他引述屋宇署回覆稱，圖則初步來說是可行的，但最後能否原址繼續營運，仍須視乎裝修後能否符合屋宇署條例要求。

景叔表示，因臨近聖誕假期及新年，暫時未知裝修工程需時多久，亦暫無計劃租用其他店舖用作短期營業，現正搬運貨物到家中暫存，笑言貨物太多「可能要租迷你倉」。他稱，在所有工程完成和門市重新營業時，將會在社交媒體專頁公布。他表明會繼續用心經營，將手雕麻雀工藝傳承下去，讓更多人認識。

「標記蔴雀」位處的佐敦道唐樓樓梯底舖位，今年9月底收到屋宇署清拆令，指該舖位屬僭建，10月底前須拆除，後來屋宇署回覆稱，絕非針對任何樓梯底地舖，而是逃生梯被收窄及欠耐火間隔，若業主提交合理建議，確保不會對樓宇及其他人構成明顯安全威脅，樂意考慮盡量保留地舖。