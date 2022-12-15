九手足散聚 獨四妹未尋回 丁氏盼圓父母遺願 冬至重逢「追番童年」

家貧一歲多託友收養

搬家兩度改名失聯

丁氏一家當年住在新田石湖圍，家中9名兄弟姊妹，父母以務農維生，生活貧困。現時64歲的二姐丁桂香憶述父母曾說起，當時有朋友非常喜歡四妹，希望可收養她，並承諾會將四妹視如己出，並給她優質生活環境。經多番游說後，丁氏父母考慮到自己能力未必能好好照顧四妹，只好不捨地將只有一歲多的四妹託付朋友，但唯一要求是與四妹保持聯繫。隨後四妹在10歲多時，跟隨養母搬家至荃灣老圍，亦曾改名為文秀娟及戴玉英，從此與她失去聯絡。

丁桂香說父母生前渴望與四妹重聚，嘗試用不同途徑尋找她，但最終帶着遺憾離世。丁桂香更形容，與四妹失去聯絡後，父母曾互相埋怨說「都話唔送走四妹」。

丁氏姊妹均表示對四妹印象及回憶較模糊，只在父母遺物中找到一張四妹的學生照，但她們記得四妹小時候曾在她們家中住過一晚，當時父母非常高興，一家人齊齊整整吃飯和談天，晚上兄弟姊妹更在家中閣樓「排住一齊瞓」，但可惜這為最後一次與四妹見面的機會。

曾聚首一宿 「排排瞓」最後回憶

丁氏父母亦有將六妹及九妹託付朋友照顧，但有一直保持聯絡，現在9兄弟姊妹獨欠四妹未重聚。九妹丁愛香表示，兄弟姊妹每次相見都開開心心，想跟四妹說，「我哋個個都等緊你返嚟，想一齊追番我哋以前嘅童年」。

丁氏兄弟姊妹為圓父母遺願，於去年10月求助紅十字會的尋人服務，希望可在今年冬至與四妹團聚。市民如有任何關於丁美蘭（別名文秀娟、戴玉英）的消息，可致電熱線2507 7135或電郵tracing@redcross.org.hk。