港聞

港聞二

九手足散聚 獨四妹未尋回 丁氏盼圓父母遺願 冬至重逢「追番童年」

【明報專訊】冬至將近，家庭團聚對丁氏九兄弟姊妹而言，卻是個奢望。丁氏一家十一口，因生活拮据，父母50多年前只好忍痛將3姊妹託付朋友，其中兩人近年已重聚，唯獨四妹失聯逾半世紀，至今仍未尋回。父母早前相繼離世，生前仍念記四妹，家人望圓父母遺願，待年過六旬的四妹歸來，「一齊追番我哋以前嘅童年」。

家貧一歲多託友收養

搬家兩度改名失聯

丁氏一家當年住在新田石湖圍，家中9名兄弟姊妹，父母以務農維生，生活貧困。現時64歲的二姐丁桂香憶述父母曾說起，當時有朋友非常喜歡四妹，希望可收養她，並承諾會將四妹視如己出，並給她優質生活環境。經多番游說後，丁氏父母考慮到自己能力未必能好好照顧四妹，只好不捨地將只有一歲多的四妹託付朋友，但唯一要求是與四妹保持聯繫。隨後四妹在10歲多時，跟隨養母搬家至荃灣老圍，亦曾改名為文秀娟及戴玉英，從此與她失去聯絡。

丁桂香說父母生前渴望與四妹重聚，嘗試用不同途徑尋找她，但最終帶着遺憾離世。丁桂香更形容，與四妹失去聯絡後，父母曾互相埋怨說「都話唔送走四妹」。

丁氏姊妹均表示對四妹印象及回憶較模糊，只在父母遺物中找到一張四妹的學生照，但她們記得四妹小時候曾在她們家中住過一晚，當時父母非常高興，一家人齊齊整整吃飯和談天，晚上兄弟姊妹更在家中閣樓「排住一齊瞓」，但可惜這為最後一次與四妹見面的機會。

曾聚首一宿 「排排瞓」最後回憶

丁氏父母亦有將六妹及九妹託付朋友照顧，但有一直保持聯絡，現在9兄弟姊妹獨欠四妹未重聚。九妹丁愛香表示，兄弟姊妹每次相見都開開心心，想跟四妹說，「我哋個個都等緊你返嚟，想一齊追番我哋以前嘅童年」。

丁氏兄弟姊妹為圓父母遺願，於去年10月求助紅十字會的尋人服務，希望可在今年冬至與四妹團聚。市民如有任何關於丁美蘭（別名文秀娟、戴玉英）的消息，可致電熱線2507 7135或電郵tracing@redcross.org.hk

相關字詞﹕尋親 紅十字會 丁桂香

上 / 下一篇新聞

明年所有院舍准輸勞 審批繞勞顧會 盼額外引援3000 勞界批架空 業界稱杯水車薪
明年所有院舍准輸勞 審批繞勞顧會 盼額外引援3000 勞界批架空 業界稱杯水車薪
業界籲勿集中「內援」 勞福局：無設限但文化較合適
業界籲勿集中「內援」 勞福局：無設限但文化較合適
稱靠承建商申請常現延誤 建造商會盼政府主動輸勞
稱靠承建商申請常現延誤 建造商會盼政府主動輸勞
精進承建 工字鐵突塌奪命 工人獨自清拆 工會：接連出事係管理問題
精進承建 工字鐵突塌奪命 工人獨自清拆 工會：接連出事係管理問題
專家：拆工字鐵須TCP監督 依序清拆鋼索「碼實」
專家：拆工字鐵須TCP監督 依序清拆鋼索「碼實」
Google：不人為操控搜尋結果 外交部：有義務傳正確信息
Google：不人為操控搜尋結果 外交部：有義務傳正確信息
放寬入境 航企未擬重返加快復飛 學者：航線被搶走 短期難收復 旅議會：取決內地通關
放寬入境 航企未擬重返加快復飛 學者：航線被搶走 短期難收復 旅議會：取決內地通關
抵港獲藍碼方便堂食 有旅客批安排混亂
抵港獲藍碼方便堂食 有旅客批安排混亂
東南亞業界訪港 菲：遊客憂被隔離
東南亞業界訪港 菲：遊客憂被隔離
確診者安心紀錄存7年 私隱署：無法定時限
確診者安心紀錄存7年 私隱署：無法定時限
控方申557「立場文」列表呈堂 稱警遲報「對控方先係失利」
控方申557「立場文」列表呈堂 稱警遲報「對控方先係失利」
改詞「粗口版國歌」辱國旗 認4罪青年判入教導所
改詞「粗口版國歌」辱國旗 認4罪青年判入教導所
任保健中心董事 江碧蕙涉造假帳
任保健中心董事 江碧蕙涉造假帳
涉非禮外傭重審 八旬英籍醫罪脫
涉非禮外傭重審 八旬英籍醫罪脫
樓梯底老舖原遭逼遷 「標記蔴雀」改裝可續營業
樓梯底老舖原遭逼遷 「標記蔴雀」改裝可續營業
政府全職合約僱員整體減 資助處、司法機構、稅務局增
政府全職合約僱員整體減 資助處、司法機構、稅務局增
經民聯倡樓市分階段撤辣
經民聯倡樓市分階段撤辣
警破酒店毒窟 拘11男女
警破酒店毒窟 拘11男女
發訊「抱歉請保重」 西裝纖維沾胸圍 圖姦案陳奮不獲訟費
發訊「抱歉請保重」 西裝纖維沾胸圍 圖姦案陳奮不獲訟費
公院頂住疫彈 醫局歸功新設「應變指揮中心」
公院頂住疫彈 醫局歸功新設「應變指揮中心」
結業同月仍售療程 美容院董事被捕
結業同月仍售療程 美容院董事被捕
控起底工程經理准保釋 只可用無網絡「齋機」
控起底工程經理准保釋 只可用無網絡「齋機」
大灣區GBA專題：大灣區旅保 受保範圍較小保費相宜
大灣區GBA專題：大灣區旅保 受保範圍較小保費相宜
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】選人代前染疫 陳振英無得入票站 另有候選人10個電話號碼拉票
【Emily】選人代前染疫 陳振英無得入票站 另有候選人10個電話號碼拉票
【Emily】立會補選翌日宣誓 梁君彥邀議員撐場
【Emily】立會補選翌日宣誓 梁君彥邀議員撐場
【Emily】劉智鵬獻計 用荒廢漁村「講好香港故事」
【Emily】劉智鵬獻計 用荒廢漁村「講好香港故事」
【Emily】港辦亞洲文化論壇 俄國首次參與
【Emily】港辦亞洲文化論壇 俄國首次參與
【Emily】東京、大阪、曼谷……港人冬季旅遊地「香港」排第四
【Emily】東京、大阪、曼谷……港人冬季旅遊地「香港」排第四
【Emily】建造商會推ESG App 工友飲水儲分換獎品
【Emily】建造商會推ESG App 工友飲水儲分換獎品