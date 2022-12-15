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涉非禮外傭重審 八旬英籍醫罪脫

【明報專訊】八旬英籍醫生涉於2018年在位於壽山村道的住所內非禮菲律賓籍家傭，判囚30個月，其後上訴得直，案件發還重審，被改控3項非禮罪，昨在東區裁判法院裁決。裁判官指出，事主在事發約一年後才報案，並解釋指香港當時爆發反修例衝突，故警方不會受理其投訴，裁判官直指解釋並不合理，而且事主證供與首次審訊時有出入，經考慮所有證供後裁定被告罪脫。

官指事主證供與初審有出入

被告Brian Drew Apthorp（84歲）被控於2018年9月11日、2019年4月4日，及於2018年11月尾至12月頭某日在住所非禮X。

裁判官王證瑜裁決時稱，事主X供稱，2018年9月11日被告以身體檢查為由非禮她，被告涉以雙手打圈摸其胸部，及以手指揉其乳頭。惟王官稱，當時仍有另一名外傭Janice，亦為被告工作多年，認為兩名外傭同住在被告家中，對X是否有遭被告侵犯感懷疑。王官續指，X聲稱曾向Janice透露被非禮，但Janice僅安慰X，而X亦無告知其他人她遭非禮，包括其朋友及非牟利組織等。另外，X在盤問下，就平機會索償及民事索償100萬元的事宜拒絕多談。

解釋事後一年方報案：

反修例下警不關心外傭投訴

王官又稱，X在事發約一年後、即2019年12月才報案，X解釋當時香港爆發反修例衝突，故警方不會關心外傭投訴，王官直指解釋並不合理；且X的證供在兩次審訊中有出入，經考慮本案背景及所有證據，拒絕接納X的證供，裁定被告罪脫。

【案件編號：ESCC 997/22】

相關字詞﹕東區裁判法院 罪名不成立 醫生 外傭 非禮

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