涉非禮外傭重審 八旬英籍醫罪脫

官指事主證供與初審有出入

被告Brian Drew Apthorp（84歲）被控於2018年9月11日、2019年4月4日，及於2018年11月尾至12月頭某日在住所非禮X。

裁判官王證瑜裁決時稱，事主X供稱，2018年9月11日被告以身體檢查為由非禮她，被告涉以雙手打圈摸其胸部，及以手指揉其乳頭。惟王官稱，當時仍有另一名外傭Janice，亦為被告工作多年，認為兩名外傭同住在被告家中，對X是否有遭被告侵犯感懷疑。王官續指，X聲稱曾向Janice透露被非禮，但Janice僅安慰X，而X亦無告知其他人她遭非禮，包括其朋友及非牟利組織等。另外，X在盤問下，就平機會索償及民事索償100萬元的事宜拒絕多談。

解釋事後一年方報案：

反修例下警不關心外傭投訴

王官又稱，X在事發約一年後、即2019年12月才報案，X解釋當時香港爆發反修例衝突，故警方不會關心外傭投訴，王官直指解釋並不合理；且X的證供在兩次審訊中有出入，經考慮本案背景及所有證據，拒絕接納X的證供，裁定被告罪脫。

【案件編號：ESCC 997/22】