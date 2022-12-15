任保健中心董事 江碧蕙涉造假帳

46歲的江碧蕙是加心康智能醫療（亞洲）有限公司（加心康）的前營運董事，該中心是一間提供心血管檢查服務的私營保健中心，根據合作協議，轉介代理每成功轉介客戶至加心康，可獲淨銷售金額的10%至30%作為佣金。所有轉介代理須簽署「代理佣金收據」以確認收到佣金。

廉署指助友人「獲佣」3800元

江碧蕙當時負責製備加心康的銷售紀錄，開支票予轉介代理及處理「代理佣金收據」，以供加心康作會計用途。由於被告不是轉介代理，不能獲取任何轉介佣金。2020年3至4月期間，被告涉嫌捏改加心康3份銷售紀錄和兩張「代理佣金收據」，使一名朋友「看來」轉介13名客戶給加心康，獲發及可獲發轉介佣金共約3800元。

廉署早前接獲貪污投訴展開調查，發現江的友人其實從未轉介客戶，亦無簽署「代理佣金收據」及收取佣金。

翻查資料，江碧蕙於1992至93年完成賽馬見習學員課程，是香港首名華人女騎師，1993年12月29日首次策騎馬匹出賽，5年內贏取11場頭馬，後因腎病退役。江與騎師李格力1997年結婚後定居法國多年，育有兩兒，2016年江公開承認結束19年婚姻，回流返港發展。她曾執教鞭訓練大人和青少年騎術，亦有開辦天然健康食品公司。